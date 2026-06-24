350 Metrelik Sondaj Platformu İskelesi Dron İle Görüntülendi

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken dron ile görüntülendi.

İtalya'dan Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan sondaj platformu iskelesi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından çekilen ve toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan dev yapı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

Geçiş sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri de sondaj platformu iskelesine eşlik etti. Dev yapı, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçerken dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Boğaz geçişi ve köprü altından geçiş anları dron ile havadan görüntülendi.

Vira Haber