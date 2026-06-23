Muhafazakar Cruise Gemisi Aroya İstanbul’u Ana Liman Olarak Seçti

Saudi Cruise Company bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın ilk muhafazakâr cruise gemilerinden Aroya, İstanbul Galataport’tan hareket edecek özel seferlerde misafirlerini ağırlamaya başladı. Helal sertifikalı, aile odaklı cruise tatili odaklı Aroya ile kutsal topraklara deniz yoluyla ulaşma imkanına da sahip olunabilecek. Bu özel program kapsamında Süveyş Kanalı geçişi sonrası Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’na ulaşılacak ve ardından Mekke ile Medine ziyaretleri gerçekleştirilecek. İstanbul’u bölgesel operasyonlarının önemli merkezlerinden biri olarak konumlandıran şirket, Türkiye’nin kruvaziyer turizmindeki büyümesine güvendiklerini ifade etti.

İstanbul, Marmaris, Bodrum, Kaş, Rodos/Girit, Mikonos , Atina, İskenderiye Süveyş, Şarm El-Şeyh ve Cidde farklı turlarda geminin uğrayacağı limanlar olarak belirlendi.

Aroya, Haziran - Eylül 2026 döneminde İstanbul çıkışlı üç farklı cruise programı sunacak:

İstanbul - Marmaris - Bodrum - Kaş - İskenderiye - İstanbul

İstanbul - Bodrum - Rodos/Girit - Mikonos - Atina

İstanbul - Marmaris - Bodrum - Süveyş - Şarm El-Şeyh - Cidde

Gemi geçen hafta İstanbul - Marmaris - Bodrum - Kaş - İskenderiye - İstanbul olan ikinci turunu tamamladı. Turda 1051 kişilik mürettebat görev yaparken ve 2 bin 40 yolcunun yer aldı.

151 bin groston ağırlığında, 335 metre uzunluğundaki Aroya, 19 güverte, 1678 kabini ve 3 bin 362 yolcu kapasitesine sahip. Geminin en dikkat çeken bölümlerinden biri yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki Kral Dairesi. Dairenin 6 yatak odası, geniş salon alanları, özel yemek bölümü ve panoramik deniz manzaralı özel terasları bulunuyor.

Aile odaklı Aroya, kruvaziyer turizminde alkolsüz, helal sertifikalı bir konseptiyle sektörde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Gemide 15 restoran, 20 farklı eğlence ve yaşam alanı, 1000 kişiden fazla kapasiteye sahip tiyatro salonu, geniş aile havuzları, çocuk aktivite alanları, su parkları, termal alanlar, özel spa merkezleri yer alıyor.

Aroya Cruises’ın Türkiye’deki yetkili temsilcilerinden Sunorama Cruises Genel Müdürü Alper Taşkıranlar, "İstanbul’un AROYA’nın ana limanları arasına girmesi, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesidir. İstanbul çıkışlı seferler sayesinde hem yabancı turistlerin Türkiye’de daha uzun süre konaklaması hem de liman, tedarik, ulaşım ve hizmet sektörlerine ilave ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor. Vizesiz seyahat imkânı sunan rotaları ve aile odaklı konseptiyle Aroya, Türk misafirlerden de yoğun ilgi görüyor. Özellikle deniz yolculuğunu kutsal toprak ziyaretleriyle birleştiren Umre & Cruise programları, bölgede benzeri bulunmayan yeni bir turizm modeli ortaya koyuyor. Türkiye artık yalnızca gemilerin uğradığı bir destinasyon değil, kruvaziyer operasyonlarının planlandığı ve yönetildiği bölgesel bir merkez konumuna yükseliyor. Aroya’nın İstanbul’u ana liman olarak tercih etmesi de bu dönüşümün en somut göstergelerinden biri" dedi.

Vira Haber