SANMAR, Boğaçay Serisi 100. Römorkörünün Sac Kesimini Törenle Kutladı

SANMAR, uzun yıllardır birlikte çalıştığı Kanada’lı dizayn firması Robert Allan Ltd. tarafından geliştirilen ve başarısını kanıtlamış RAmparts 2400SX tasarımına sahip Boğaçay Serisi 100. römorkörünün sac kesimini, Altınova Tersanesi'nde düzenlediği törenle kutladı.

Robert Allan Ltd. Başkanı ve CEO'su Mike Fitzpatrick'in, ABS temsilcilerinin, SANMAR yönetiminin ve çalışanlarının katılım sağladığı törende, römorkör endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan uzun soluklu iş birliğinin önemli bir kilometre taşı kutlandı.

Boğaçay Serisi, Robert Allan Ltd. tarafından tasarlanıp SANMAR tarafından inşa edilen en başarılı ve en çok tercih edilen römorkör serilerinden biri haline geldi. Kanıtlanmış performansı, güçlü mühendislik altyapısı ve operasyonel verimliliği bir araya getiren bu seri, dünyanın dört bir yanındaki römorkör operatörlerinin güvenle tercih ettiği SANMAR'ın en başarılı römorkör serilerinden biri olarak öne çıkıyor.

SANMAR bugüne kadar Robert Allan Ltd. dizaynı 350'den fazla römorkör inşa edip teslim etti. Bu römorkörler bugün dünyanın dört bir yanında hizmet vermektedir. Kuzey Avrupa'nın zorlu sularından Amerika kıtasına, Orta Doğu'dan Avustralya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada bu römorkörler, güvenilirlikleri, güçleri ve operasyonel mükemmellikleriyle modern operasyonları desteklemeye devam ediyor.

Boğaçay C adıyla ve 411 inşa numarasıyla inşa edilecek yeni römorkör, ABS tarafından klaslanacak ve RAmparts 2400SX-MKII tasarımını temel alacak. 24,40 metre tam boya, 12,00 metre genişliğe ve 5,45 metre su çekimine sahip olacak römorkör, iki adet CAT 3516E ana makineden güç alacak. Römorkör, 12,5 knot hıza ulaşırken 80 ton çeki gücü sunacak.