Akdeniz'e Akan Sel Suları Kızkalesi Çevresini Kahverengiye Bürüdü

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Mersin'de yağışlar 3 gündür aralıklarla etkili oluyor. İl merkezinin yanı sıra Erdemli ve Silifke başta olmak üzere kent genelinde süren yağışlar yüksek rakımlı kırsal alanlarda su taşkınlarına da sebep veriyor. Oluşan su taşkınları ve sel suları ise dereler aracılığıyla Akdeniz'e kadar ulaşıyor. Son yağışlarla birlikte Kızkalesi Mahallesi'nden geçen Karyağdı deresi ise sel sularıyla coştu. Denize akan sel suları turkuaz rengi ile bilinen Kızkalesi çevresini hem çamura hem de kahverengiye bürüdü. Yayılan sel suları dron ile de görüntülendi. Sel sularıyla dereden gelen çöpler ise dalgalarla kıyıya vurmaya başladı.

Bayram tatilini fırsat bilerek Kızkalesi'ne şehir dışından gelenler ise sel suları ile birlikte denizin renginin değiştiğini ve kirli bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

