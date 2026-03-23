Kocaeli’de 12 Metreküp Atık Denize Ulaşmadan Toplandı

Çalışma kapsamında 12 metreküp atık toplanarak, birikintilerin İzmit Körfezi’ne ulaşması engellendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Körfezi’nin temizliği ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kumla Deresi’nde biriken tortu ile çeşitli katı atıklar, amfibi araçlarla dere yatağından çıkarıldı. Toplanan atıklar bertaraf edilirken, dere yataklarından taşınan ya da çevreden gelen atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla belirli noktalarda kullanılan sabit bariyerlerde biriken tortu ve katı maddeler de temizlendi. Özellikle dere ağızlarında oluşan birikintilerin körfezde kirliliğe yol açmaması için yürütülen çalışmalarda, atıklar kontrollü şekilde toplandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen temizlikte, Kumla Deresi’ndeki bariyerlerde biriken atık ve tortular amfibi araçlarla alındı. Böylece dere içerisindeki birikintilerin denize taşınması engellenmiş oldu.

