İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kocaeli’de 12 Metreküp Atık Denize Ulaşmadan Toplandı
Kocaeli’de 12 Metreküp Atık Denize Ulaşmadan Toplandı

Kocaeli’de 12 Metreküp Atık Denize Ulaşmadan Toplandı

Kocaeli’de Kumla Deresi’nde biriken tortu ve katı atıklar, amfibi araçlarla dere yatağından çıkarıldı.

A+A-

Çalışma kapsamında 12 metreküp atık toplanarak, birikintilerin İzmit Körfezi’ne ulaşması engellendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Körfezi’nin temizliği ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kumla Deresi’nde biriken tortu ile çeşitli katı atıklar, amfibi araçlarla dere yatağından çıkarıldı. Toplanan atıklar bertaraf edilirken, dere yataklarından taşınan ya da çevreden gelen atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla belirli noktalarda kullanılan sabit bariyerlerde biriken tortu ve katı maddeler de temizlendi. Özellikle dere ağızlarında oluşan birikintilerin körfezde kirliliğe yol açmaması için yürütülen çalışmalarda, atıklar kontrollü şekilde toplandı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen temizlikte, Kumla Deresi’ndeki bariyerlerde biriken atık ve tortular amfibi araçlarla alındı. Böylece dere içerisindeki birikintilerin denize taşınması engellenmiş oldu.

Vira Haber


Bu haber toplam 40 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.