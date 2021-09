Aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizleri korumak için deniz gönüllüleri kıyılara akın etti

Her yıl Eylül ayında 100’den fazla ülkedeki yüzbinlerce gönüllü, “Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC)” kampanyası kapsamında kıyılara akın ediyor. Aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizlerimizin korunması amacıyla tüm dünyada eş zamanlı gerçekleşen etkinliğin Türkiye koordinatörlüğünü 2002 yılından bu yana DenizTemiz Derneği/ TURMEPA yürütüyor. Bu yıl da Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası çerçevesinde üç denizimizin kıyılarını temizlemek için kolları sıvayan TURMEPA, İstanbul, İzmir, Antalya, Fethiye ve Samsun’a uzandı.

Kampanyanın İstanbul ayağı bu yıl da Caddebostan sahilinde gerçekleştirildi. Tüpraş, Garanti BBVA, Defacto, Exacons, Koroplast ve Caddebostan Sahil Lions Kulübü’nden gönüllülerin yanı sıra farklı yaş ve meslek gruplarından yaklaşık 150 gönüllü, kıyı temizliği için bir araya geldi. Etkinlikte, 1 saat içinde plastik, metal, kağıt ve cam başta olmak üzere yaklaşık 90 kilogram atık ve 15 bin adet sigara izmariti ayrıştırılarak toplandı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, sigara izmariti, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler dikkat çekti. Toplanan atıklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Etkinliklerle deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirten TURMEPA yetkilileri şunları söyledi: “Artan nüfusla beraber oluşturduğumuz atıklar ve ürettiğimiz karbon emisyonları her geçen gün katlanarak artıyor. İklim krizi ve kirlilik dünyanın en büyük çevre sorunu haline geldi. Deniz suyunun ısınması, deniz seviyesinin yükselmesi, her saniye 47 ton plastiğin denizlerimize karışması ile oluşan tehlike sadece denizleri değil, dünyamızı da tehdit ediyor. İklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırmak istiyorsak dünyamızın dörtte üçünü kaplayan denizlerimizi korumak zorundayız. Bugün kıyılardan uzaklaştırdığımız her bir parçanın dünyamıza bir etkisi var. Oksijen kaynağı denizlerimizi temiz tutmalı, iklim kriziyle mücadelede karbon emisyonlarının önüne geçmeliyiz. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA olarak 27 yıldır daha yaşanabilir yarınlar için doğaya dost bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini anlatıyoruz. Bizler denizlerimiz ve okyanuslarımız için plastiklerden ve sera gazı kirliliğinden arınmış sağlıklı bir geleceğin varlığına inanıyoruz. Bunun için herkesi bireysel sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz.”

Ülkemizin dört bir yanından yüzlerce gönüllünün yanı sıra kamu ve özel kuruluşların da katıldığı etkinliklere, “Yaşanılabilir bir Dünya” sloganıyla 40. yılını kutlayan Koroplast, toplanan atıkların ayrıştırılabilmesi için Geri Dönüşüm torbaları ile destek verdi.

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’nın Türkiye koordinatörü olarak TURMEPA toplanan bu atıklara ait verileri her sene olduğu gibi etkinliğin ana yürütücüsü Ocean Conservancy’nin online bilgi bankasına işleyecek. Tüm dünyada toplanan bu bilgiler sayesinde uzmanlar, kıyıların ne tür aktivitelerle kirlendiğini ve ne tür tehlikelere maruz kaldığını belirleyerek otoriterlere çözüm yöntemleri geliştirilmesi için projeler sunuyor.

ICC Kampanyası’nın Tarihi

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası, ilk olarak “The Ocean Conservancy” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından 1986 yılında, ABD’nin Texas eyaletinde 2800 gönüllünün 124 ton atık toplaması ile başladı. Gördüğü yoğun ilgi sonrası önce ABD eyaletlerine ve daha sonra tüm dünyaya yayılarak uluslararası bir nitelik kazanan kampanya, International Coastal Cleanup (ICC) adını aldı. Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’nda toplanan her atık kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistiği yapılıyor ve kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek çöpsüz denizler için çalışmalar yürütülüyor.

