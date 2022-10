Alfa Laval Karbon Yakalama İşleminin Araştırılacağı Dünyadaki Tam Bir Gemi Ölçeğindeki İlk Projede Teknoloji Ortağı Oldu

Alfa Laval, Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) ve Stena Bulk tarafından gemilerde karbondioksitin (CO2) yakalanması, depolanması ve kullanılmasını araştırmak için başlatılan ortak projede bir teknoloji ortağı olacak. Alfa Laval gemilerde karbon yakalama teknolojisini kullanmanın zorluklarını ve fırsatlarını anlamaya yardımcı olmak için projeye teknolojik ve mühendislik uzmanlığı getirecek. Bu proje aynı zamanda Alfa Laval'ın dekarbonizasyon yol haritasına doğru atılan büyük adımlarından biridir.

Alfa Laval gemilerde karbon yakalamanın nasıl yapılabileceğini gösterecek iki yıllık bir proje için Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), Stena Bulk ve enerji ve denizcilik endüstrilerinden diğer önde gelen şirketlerle ortak olmaktan gurur duymaktadır. ReMarCCabLE (Realising Maritime Carbon Capture to demonstrate the Ability to Lower Emissions) Projesi, gemide tam bir ölçekte karbon yakalamayı göstermeyi amaçlayan dünyanın ilk projesidir. Yedi üyeli konsorsiyum, gemideki operasyonel zorlukları değerlendirmek ve gelecekteki ticari uygulamalar için potansiyel maliyet azaltma önlemlerini belirlemek için bir Stena Bulk MR tankerinde karbon yakalama ünitesini test edecek. ReMarCCAbLE projesinin başarısı, 2026 yılına kadar gemide karbon yakalama teknolojisinin ticari dağıtımını hızlandırma potansiyeline sahiptir.

GCMD CEO'su Profesör Lynn Loo, “GCMD, denizcilik sektörünün dekarbonizasyona yardımcı olmak için ihtiyaç duyulan orta vadeli çözümlerden birinin pilot uygulamasını yapmak için güçlü bir paydaş grubunu bir araya getirmekten gurur duyuyor. GCMD'nin hedefleriyle uyumlu olan ReMarCCAbLE Projesi, International Maritime Organization’ın (IMO) 2030 ve 2050 sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini de karşılayabilecek ve hatta aşabilecektir.”

Dekarbonizasyona doğru bir adım daha

Alfa Laval geçmişte karbon yakalama test projelerinin ve çalışmalarının bir parçası olmuştur ve ReMarCCAbLE projesi bu alandaki bilgisini daha da genişletmeye yardımcı olacaktır. Alfa Laval, bu prestijli projenin bir parçası olarak, teknolojinin dekarbonizasyon hedeflerini karşılama potansiyelini keşfetmeyi, konsorsiyum tarafından yapılan fizibilite çalışması sırasında yapılan teknik varsayımların geçerliliğini değerlendirmeyi , montaj ve operasyon zorluklarını analiz etmeyi ve sefer halinde teknolojiyi test etmeyi amaçlıyor.

Alfa Laval Denizcilik Bölümü Başkanı Sameer Kalra, "Sıfır karbonlu yakıtların üretilmesi biraz zaman alacağından, düşük karbonlu yakıtlarla birlikte karbon yakalamayı denizcilik endüstrisinin sıfır karbonlu bir geleceğe doğru yolculuğunda yardımcı olacak potansiyel yollardan biri olarak görüyoruz. Bu nedenle, bu ortaklık böyle bir çözüm geliştirmek için mükemmel bir fırsattır. Bir gemide karbon yakalama sisteminin uygulanmasındaki zorlukları ve fırsatları belirlemenin yanı sıra ticari ve çevresel etkileri değerlendirmek istiyoruz. Bulgular, teknolojinin geniş ölçekte geliştirilmesine yardımcı olacak.”

İdeal bir teknoloji partneri

ReMarCCAbLE Projesi, sürdürülebilirliğe odaklanan birçok Alfa Laval projesinden biridir. Alfa Laval, termal yönetim ve emisyon azaltma teknolojisindeki teknik bilgi birikiminden yararlanarak, gemide karbon yakalama konusunda projede önemli bir rol oynayacak. Proje üç aşamaya ayrılmıştır. Projenin ilk aşamasından itibaren Alfa Laval, çözümün MR tankerde tasarlanması, mühendisliği, test edilmesi ve kurulumunda önemli bir katkıda bulunacak. Alfa Laval, bu alandaki teknolojik deneyimi ile projeye destek vermekle kalmayacak, aynı zamanda Alfa Laval Test ve Eğitim Merkezi'ni karbon yakalama montajının test edilmesi ve bir gemiye kurulmadan önce mürettebata eğitim verilmesi için kullanılabilir hale getirecek.

Sameer, "Bizim için mesele, yeni sürdürülebilir teknolojilerin oluşumunda en ön saflarda yer almak ve bu teknolojilerin müşterilerimize fayda sağlayabilecek çevresel ve ekonomik açıdan uygun bir çözüme doğru gelişimini desteklemekle ilgili" diyor. “Denizcilik endüstrisinin dekarbonizasyonu, yeşil yakıtlara geçişin yanı sıra çok çeşitli emisyon azaltan teknolojiler gerektiriyor. Bu tür teknolojilerin geliştirilmesini kolaylaştırmak ve gemilerin karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olmak istiyoruz.”

Alfa Laval'ın sürdürülebilir denizcilik yolculuğu hakkında daha fazla bilgi edinmek www.alfalaval.com.tr/denizcilik sayfasını ziyaret edin.