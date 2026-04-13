Aliağa’da "At-Çek Balık Avı Festivali" Coşkusu

Aliağa Belediyesi’nin öncülüğünde Ada Av, Apnea, Aliağa Av Market, Shimano, Flex Spor ve Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği’nin (ALDER) destekleriyle organize edilen festivale Aliağa ve çevre illerden gelen 200 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, kura ile çektikleri yerlerde veya serbest bölgelerde sabah saatlerine kadar mücadele etti. Tutulan balıkların gramajı üzerinden yapılan puanlama ile sıralamanın belirlendiği yarışmada yakaladığı balığı tekrar denizle buluşturan yarışmacılara ekstra puan verildi.

"Yapay resif çalışmalarımızı tamamladık"



İlk oltayı Başkan Acar attı

Festivalde, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ilk oltayı atmasıyla beraber sabah saatlerine kadar süren büyük heyecan başladı. Yarışmacılara festival boyunca akşam yemeği, gece çorbası ve kahvaltı ikram edildi.

Sabaha kadar süren yarışmanın ardından dereceye giren yarışmacılara ödül töreni düzenlendi. Festivalde Atakan Kabak birinci, Hasan Karaçay ikinci, Hüseyin Kuran üçüncü olurken Fatih Özdemir de teselli ödülünü kazandı. Festivalde dereceye giren yarışmacılara ödül ve kupaları, hakemlere ve sponsorlara ise teşekkür plaketleri Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk tarafından takdim edildi.

Vira Haber