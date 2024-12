Bakanı Bayraktar: "Türkiye Genelinde Ham Petrol Üretimiyle Rekor Kırdık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varile çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık. Bununla birlikte kasım ayında toplam Türkiye üretimimizin yarısını Gabar'dan karşıladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrollerinin 70'nci kuruluş yıl dönümün nedeniyle İstanbul'da düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı'na (PEMTEK) katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Türkiye'de ve bölgede enerji sektörünün en önemli markalarından biri haline geldiğini belirtti. Türkiye petrollerinin Türkiye'de çıkartılan petrol ve doğalgazın yüzde 80'nini ürettiğini kaydeden Bayraktar, "Türkiye'nin ve bölgenin önde gelen şirketlerinden biri olarak Azerbaycan'dan Irak'a Rusya'dan Somali'ye kadar farklı coğrafyada ülkemizin gücüne güç katıyor. Bugünlere kolay gelmedik. Bir çok zorlukları aştık. Bu devasa projeleri yürütürken dışarıdan bizim gelişmemizi, büyümemizi, bölgemizde söz sahibi olmamızı istemeyenler oldu. İçeriden de yaptığımız her işe sırf muhalefet etmek için karşı çıkanlar oldu. İstediğimiz lokasyonda istediğimiz zamanda faaliyetlerimizi icra etmekte zorlandık. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü siyasi iradeyi arkamıza alarak ve o dönemki Enerji Bakanımız Berat Albayrak'la birlikte 2017 yılında Milli Enerji ve Maden Politikasını hayata geçirdik" dedi.

"Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz günlük 7 milyon metreküpe yaklaştı"

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında çok büyük bir paradigma değişikliğine gittiğini belirten Bayraktar, "Bu yeni strateji kendi filomuzla kendi insan kaynağımızı oluşturarak kendi ekipmanlarımızı geliştirerek daha önce arama yapmadığımız coğrafyalarda aranmadık hiçbir yer bir yer bırakmayarak enerjide tam bağımsızlık hedefine yürüyeceğiz anlamına geliyordu" diye konuştu.

Derin deniz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileriyle filo oluşturduklarını belirten Bayraktar, "Mavi Vatan'ın her bir karışında istediği zaman istediği yerde operasyon yürütebilen bir kabiliyete kavuştuk. Bu süreçte önemli bir beyin göçü sürecini de başlatmış olduk. Bu sayede 2020 yılında Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz gaz keşfini gerçekleştirdik. 3 yıldan daha kısa sürede deniz yüzeyinin yaklaşık 4 bin metre altından çıkarttığımız doğalgazı yine denizin altından 170 kilometre mesafede karaya ulaştırdık. Halihazırda Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz günlük 7 milyon metreküpe yaklaştı. Diğer sahalardaki üretimimizle birlikte bugün 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gazımızla karşılıyoruz” dedi.

Somali denizlerinde sismik çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Bayraktar, "Türk mühendisler tarafından dizayn edilerek Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Milli Sismik Araştırma Gemimiz Oruç Reis Somali görevine ekim ayı sonunda başladı. Oruç Reis her biri 5 bin kilometrekare olan 3 sahada petrol ve doğalgaz sismik arama faaliyetinde bulunacak. Bu sismik çalışmaların olumlu neticelenmesi halinde sondaj çalışmalarına geçeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt dışında çok daha aktif çok daha güçlü bir TPAO hedefliyoruz. Irak'ta, Libya'da, Afrika'da, Orta Asya'da, Kafkas coğrafyasında, Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimimizi arttırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varile çıktı"

Petrolde daha önce arama yapmadıkları bölgelere odaklandıklarını söyleyen Bayraktar, 2021 yılındaki Şırnak keşfinin, cumhuriyet tarihinin kara alanlarındaki en büyük keşfi olduğunu belirterek, “Bir dönem girilemez gidilemez denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varile çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık. Bununla birlikte kasım ayında toplam Türkiye üretimimizin yarısını Gabar'dan karşılamış olduk. Bunları yaparken Gabar'ı bir yol ağıyla donattık. Toplam 540 kilometre yol yaparak hem üretimimize hız verdik hem de bu yol ağını bölgede yaşayan vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş olduk" dedi.

Milli Enerji ve Maden Politikasıyla bir yandan üretime yoğunlaşırken diğer yandan da büyük bir millileştirme hamlesini de başlattıklarını belirten Bayraktar, “Özellikle petrol endüstrisinde kullandığımız araç gereç ne varsa bunların millileştirilmesi için büyük bir hamle içine girdik. Petrol endüstrisinde milli teknolojilerin ülkemiz topraklarında filizlenmesini sağlayarak büyük bir ekosistem oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada arz güvenliği kadar stratejik gördüğümüz bu alanda birçok yazılımı, ekipmanı kendi imkanlarımızla üretir hale geldik. Türkiye Petrollerinin yerli mal ve hizmet tedariki her yıl artıyor. Milli şirketimiz, 2023 yılında mal alımlarının yüzde 53'ünü, hizmet alımlarının yüzde 99'unu yurt içinden temin etti. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerlileştirme programımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

Bakan Bayraktar, konuşmasının ardından stantları ziyaret ederek yerlileştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Vira Haber