Başbakan Yıldırım’ın hayallerini yıkan olay!

Başbakan Binali Yıldırım, "KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için, KOBİ'lere bir üst sınır koymuştuk destekte, ne kadar, 40 milyon, şimdi bunu değiştiriyoruz, 125 milyona çıkartıyoruz." dedi.

Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) düzenlenen 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, KOSGEB hizmet merkezlerini oluşturarak 81 ilde bulunan girişimcilere hiçbir ayrım gözetmeden hizmet vermeye devam ettiklerini, KOSGEB'in vatandaşın ayağına giderek dertlerini dinleyip çözüm ürettiğini belirtti.

Hükümetleri döneminde KOSGEB'in desteklerini önemli miktarda artırdıklarını vurgulayan Yıldırım, küçük ve orta ölçekli yatırımcıya verilen desteğin 2002 yılına kadar 14,5 milyon lira olduğunu, 2018'e gelindiğinde ise bu miktarın 5 milyar 300 milyon liraya çıktığını aktardı.

Yıldırım, KOBİ'lerin daha güçlü desteklenmesi için yapacak çok fazla iş olduğunu hatırlatarak, "KOBİ'lerin ihtiyaçlarından biri de danışmanlık ve rehberlik. Bunun için yeni bir sistem, yeni bir anlayış lazım. Tıpkı rotası belli olmayan bir gemi gideceği limana ulaşamayacağı gibi KOBİ'lerin de bir rehberliğe ihtiyacı var. Hedeflerini gerçekleştirmek için o rehberliği de KOSGEB yapacak." diye konuştu.

Devletin kapısında vatandaşa söylenen "Bugün git, yarın gel" sözünün artık tarihe gömülmesini istediklerinin altını çizen Binali Yıldırım, "Bunun için de e-Hizmet, e-Devlet uygulamalarını günden güne yaygınlaştırıyoruz. Devlet dediğiniz nedir? Devlet vatandaşa aittir. Devlet soyut bir kavramdır. Eğer vatandaşla bütünleştirdiyseniz bir anlam ifade eder. Devlet ile vatandaş arasında mesafe kalmamalı. Devletin bütün imkanları, devleti ayakta tutan millet için kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, KOBİ gelişim destek programı, KOBİ tekno yatırım ve stratejik ürün destek programlarını daha önce açıkladıklarını hatırlatarak, bu programlar sayesinde işletmelerde yaklaşık 5-6 bin kişiye iş imkanı sunacaklarını, bununla birlikte diğer programlarla ise işletmelerin katma değerli ürünler üretir hale gelmesi için belirli miktarlarda geri ödemesiz destek vereceklerini anlattı.

Törene katılanlarla iş hayatına nasıl atıldığını paylaşan Başbakan Yıldırım, üniversiteyi bitirdikten sonra bir karar vermek zorunda kaldığını belirterek, "Önce üniversiteye girdim, asistan oldum. Birkaç ay geçti, çok sarmadı beni. Evli, barklıyım, çocuklar var. Para yetmiyor. Çok tatmin etmedi beni. Bu sefer dışarıda çalışmaya karar verdim. Bir arkadaşla beraber iş yapalım dedik. Kendimize göre küçük bir yakıt tankeri yapalım, gemilere yakıt verelim. 150 ton yakıt alan bir tekne. Bir bankaya gittik. Gittiğimiz bankanın başında o zaman rahmetli Kemal Unakıtan var." dedi.

Gece gündüz çalışıp hazırladıkları projeyi bankaya götürdüklerini ifade eden Yıldırım, Unakıtan'ın "Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Ancak bana bir öğüt var, altından su ve hava geçen şeylere biz destek vermiyoruz." dediğini, bütün umutlarının yıkıldığını dile getirdi.

Kredi işlerinin nasıl zor işler olduğunu orada gördüklerini aktaran Yıldırım, "O günden bugüne şimdi çok şey değişti. Allah'a şükür, şimdi kaynağa erişim eskiye göre çok zor değil." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, yapılan düzenlemelerle kredi çekilmesinde eskisine göre büyük kolaylık sağlandığını bildirdi.

Bu konuda hala sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Mesela KGF uygulaması ile 250 milyara yakın bir kaynak oluştu. Dediler ki 'Bunu verirsek batık krediler artacak.' Arttı mı? Azaldı. 3 gün sürdü, 2,88'e düştü. Bizim girişimcimizin, bizim vatandaşımızın sorumluluk duygusu çok yüksektir. Yemez içmez, borcunu verir." dedi.

Stratejik Ürün Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı'na da değinen Yıldırım, buradaki amacın ise yerli ve milli üretimi geliştirmek olduğunu söyledi.

"İşletmeler, cari açığı, dış ticaret açığımızı yükselten ithal ürünleri ürettikleri takdirde bu desteklerden faydalanacak." diyen Yıldırım, "Destek ve üst sınır, KOBİ Tekno Yatırım Programı ile aynı olacak. Bu programlara duyurudan sonra çok ilgi oldu. Bin 722 işletme müracaat etti. Şu anda 294 işletmenin başvurusu tamamlandı ve bu projelerle dışa bağımlı olduğumuz ürünleri yerli kaynaklarla üretme imkanına sahip olacağız." açıklamasını yaptı.

Konuşmasını KOBİ'lere bir müjde vererek tamamlamak istediğini aktaran Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye gelişti, KOBİ'lerimiz büyüdü, imkanları gelişti fakat başlangıçtaki KOBİ tanımı aynı kaldı. Bu da işletmelerimizin, KOBİ'lerin işini zorlaştırıyor. KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için, KOBİ'lere bir üst sınır koymuştuk destekte, ne kadar, 40 milyon, şimdi bunu değiştiriyoruz, 125 milyona çıkartıyoruz. KOBİ'ysen 40 milyondan fazla destek alamazsın ama artık zaman değişti. Şimdi 125 milyona kadar KOBİ sayıyoruz. Ayrıca her bölgemizin, her şehrimizin, her ilçemizin öncelikleri aynı değil. KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak, üreten firmaları yerinde görecek, sorunları dinleyecek ve sonra dönecek, yapacağı çalışma, alacağı karar daha isabetli olacak. Böylece sanayi odalarıyla, esnaf odalarıyla koordineli olarak şehirlerin, bölgelerin öncelikleri tek tek ele alınacak. Her ilde, ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecek. Bizim artık uzmanlaşmaya gitmemiz lazım. Kaynağımızın en verimli şekilde kullanılması esastır. Bu 5 sektörü belirleyip buna göre desteklerimizi, yatırımlarımızı kanalize etmiş olacağız."

