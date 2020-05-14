Begüm Yachting Şirket Sahibi ve Yöneticisi Begüm Doğulu Vira Haber Canlı Yayınının Konuğu Oldu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Begüm Yachting Şirket Sahibi ve Yöneticisi Begüm Doğulu oldu.



Vira Haber Genel Koordinatorü Ayşe Olcay'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Begüm Doğulu, koronavirus sürecinde yat sektörünün son durumunu ve koronavirüs sonrası yat sektörünü nelerin beklediğini anlattı.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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