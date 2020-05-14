UZMAR'dan Örnek Olacak Yenilik! Kullan - At Tulumdan Pamuk Tuluma Geçiş!

UZMAR sıcakta aşırı terleme nedeni ile kullan at tulumu bırakıyor.

Koronavirüs nedeniyle yeni normale karşı etkili tedbirler alan UZMAR bu kez de aşırı terleten kullan - at tulumları bırakıp, yıkanabilen pamuklu tulumlara geçiş yapacak.

Bol miktarda pamuklu tulum dağıtmayı planlayan UZMAR, istasyon girişlerine de dezenfeksiyonu sağlayan bir UV C odası kuruyor.

Gemiden gelen gemi personeli, UV C odasında soyunacak ve tulumunu UV C odasında bırakarak ya da tulum, 70 derece çamaşır makinesinde yıkanarak dezenfekte edilip tekrar kullanılacak.

UZMAR, bu uygulamanın tüm diğer kılavuzluk teşkilatları için de yapılması gerektiğini vurguladı.

Vira Haber