UZMAR'dan Örnek Olacak Yenilik! Kullan - At Tulumdan Pamuk Tuluma Geçiş!
UZMAR sıcaktıkta aşırı terlemeye neden olan kullan - at tulumu bırakıp, yıkanabilir pamuklu tuluma geçiyor.
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UZMAR sıcakta aşırı terleme nedeni ile kullan at tulumu bırakıyor.
Koronavirüs nedeniyle yeni normale karşı etkili tedbirler alan UZMAR bu kez de aşırı terleten kullan - at tulumları bırakıp, yıkanabilen pamuklu tulumlara geçiş yapacak.
Bol miktarda pamuklu tulum dağıtmayı planlayan UZMAR, istasyon girişlerine de dezenfeksiyonu sağlayan bir UV C odası kuruyor.
Gemiden gelen gemi personeli, UV C odasında soyunacak ve tulumunu UV C odasında bırakarak ya da tulum, 70 derece çamaşır makinesinde yıkanarak dezenfekte edilip tekrar kullanılacak.
UZMAR, bu uygulamanın tüm diğer kılavuzluk teşkilatları için de yapılması gerektiğini vurguladı.
Vira Haber
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Etiketler : UZMAR, Tersane, Koronavirüs
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