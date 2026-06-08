BEUN’da Denizcilik ve Turizm Fakültesi Mezunları Geleceğe İlk Adımlarını Attı

Türkiye’nin denizcilik ve turizm alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren iki önemli fakültenin mezunları; yemin edip, keplerini atarak aileleri ve akademisyenleriyle birlikte unutulmaz bir ana tanıklık etti.

Törene; Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Karadeniz Ereğli Adalet Komisyonu Başkanı Çelebi Tetik, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Senato üyeleri, ilçe protokolü, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan program, müzik dinletisiyle devam etti.

Programda ilk olarak Denizcilik Fakültesini birincilikle tamamlayan Yağmur Durğut, tüm mezunlar adına konuşma yaptı. BEUN çatısı altında aldığı eğitimin kendisine yalnızca mesleki bilgi değil, aynı zamanda güçlü bir vizyon kazandırdığını ifade eden Durğut, başarı yolculuğunda kendisine destek olan ailesine, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e, üniversite yönetimine ve hocalarına teşekkür etti. Mezun olmanın gururunu yaşadığını belirten Durğut, arkadaşlarına da gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu ise yaptığı konuşmada mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda yeni hedeflerin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından emeklerinin karşılığını aldığını ifade eden Prof. Dr. Çelikoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her biriniz azminizle, emeğinizle ve kararlılığınızla bu başarıyı hak ettiniz. Bugün ulaştığınız nokta, gelecekte üstleneceğiniz büyük sorumlulukların başlangıcıdır. Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Bu vesileyle fakültemizin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere herkese teşekkür ediyor, değerli mezunlarımıza başarı, sıhhat ve mutlulukla dolu bir gelecek diliyorum."

Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi birincisi Nilay Daldal da yaptığı konuşmada mezuniyet sevincini tüm arkadaşlarıyla paylaştığını belirtti. Fakültede geçirdiği eğitim sürecinin hem akademik hem de kişisel gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade eden Daldal, başarısına katkı sunan ailesine, arkadaşlarına, hocalarına ve kendilerine her daim destek olan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini sundu.

Turizm alanında donanımlı bireyler olarak mezun olduklarını vurgulayan Daldal, BEUN’un kendilerine kazandırdığı bilgi ve vizyonla meslek hayatlarında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını ifade ederek tüm mezunları tebrik etti.

Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Avni Yıldız ise turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı olmadığını, aynı zamanda kültürler arasında köprü kuran önemli bir değer olduğunu belirtti. Turizm sektörünün insan odaklı yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Yıldız, üniversitenin gelişimine ve fakülteye sağladığı desteklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkür ederek mezun öğrencileri ve ailelerini kutladı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bir asrı aşan köklü geçmişiyle Türkiye’nin bilim ve eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Üniversitenin bugün denizcilikten turizme, sağlıktan sosyal bilimlere kadar pek çok alanda ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirdiğini vurgulayan Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"102 yıl önce mühendislik eğitimiyle bilim dünyasına kapılarını açan Üniversitemiz, bugün ülkemizin ve insanlığın geleceğine yön verecek gençleri yetiştirmeye devam etmektedir. Denizcilik ve Turizm Fakültelerimizden mezun olan öğrencilerimizi ülkemizin hizmetine uğurlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Sözlerime son verirken bu güzel törenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özöleçr olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimize ise bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından Denizcilik Fakültesi birincisi Yağmur Durğut ile Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi birincisi Nilay Daldal’a plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Denizcilik Fakültesi ikincisi Mustafa Kalaycı ve üçüncüsü Emre Yılmaz ile Turizm Fakültesi ikincisi Ömer Acar ve üçüncüsü Dilan Armut’a da başarı belgeleri verildi.

Törenin en anlamlı anlarından biri ise fakülte birincilerinin geleneksel yaş kütüğü seremonisi oldu. Denizcilik Fakültesi birincisi Yağmur Durğut ve Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi birincisi Nilay Daldal, aileleriyle birlikte isimlerinin yer aldığı plakaları yaş kütüğüne çakarak başarılarını üniversite tarihine kalıcı bir iz olarak bıraktı.

Programın devamında mezun öğrencilere temsili diplomaları takdim edildi ve mezuniyet yemini gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından öğrenciler büyük bir heyecan ve coşkuyla keplerini fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve akademisyenleriyle paylaştı. Mezuniyet töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Vira Haber