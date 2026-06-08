Kaptanoğlu, Sıfır Atık Forumu'nda Mavi Geleceği Konuştu
TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenen Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirilen “Tides of Change: Zero Waste for a Blue Planet” başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlendi.
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Denizlerin korunması, plastik kirliliğiyle mücadele ve mavi ekosistemlerin geleceğinin ele alındığı panelde, Cristóbal Correa, Masanori Kobayashi ve Rafeed Hussain konuşmacı olarak yer aldı.
Panelde deniz kirliliğiyle mücadele, atıkların kaynağında azaltılması ve sürdürülebilir mavi ekonomi hedefleri doğrultusunda uluslararası iş birliğinin önemi vurgulanırken, TURMEPA da denizlerin korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları ve farkındalık projelerini katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu. Kurum, güçlü uluslararası iş birlikleriyle daha temiz denizler ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Vira Haber
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Etiketler : Şadan Kaptanoğlu, Sıfır Atık, TURMEPA
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