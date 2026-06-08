Kaptanoğlu, Sıfır Atık Forumu'nda Mavi Geleceği Konuştu

Denizlerin korunması, plastik kirliliğiyle mücadele ve mavi ekosistemlerin geleceğinin ele alındığı panelde, Cristóbal Correa, Masanori Kobayashi ve Rafeed Hussain konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde deniz kirliliğiyle mücadele, atıkların kaynağında azaltılması ve sürdürülebilir mavi ekonomi hedefleri doğrultusunda uluslararası iş birliğinin önemi vurgulanırken, TURMEPA da denizlerin korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları ve farkındalık projelerini katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu. Kurum, güçlü uluslararası iş birlikleriyle daha temiz denizler ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Vira Haber