Söke'de Yılan Balığı Festivali Coşkusu Başladı

Söke Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşüyle başladı, kültür, gastronomi ve eğlence dolu etkinliklerle festivalin ilk günü adeta şölen havasında geçti. Festivalin açılışına AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Söke Garnizon Komutanı Ozan Yılmaz, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz, MHP Söke İlçe Başkanı Gürhan Selçuk, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle girişinden başlayan kortej yürüyüşü, vatandaşların alkışları eşliğinde festival alanında son bulurken, Serçin sokakları festival coşkusuyla dolup taştı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri, çocuk etkinlikleri ve gastronomi atölyeleri büyük ilgi gördü. Festivalin açılışında konuşan Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Kasnak, yılan balığının Serçin için sadece bir lezzet olmadığını vurgulayarak, "Bu değer aynı zamanda bölgemizin kültürü, geçmişi ve geçim kaynağıdır. Festivalimiz Bafa Gölü'nün bereketini kutlamak, kültürümüzü yaşatmak ve Serçin'i daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenleniyor" dedi.

"Yılan balıklar doğanın en olağanüstü şeylerinden biridir"

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ise konuşmasında Serçin'in Büyük Menderes Deltası'nın kalbinde yer alan eşsiz bir değer olduğunu belirterek, yılan balığının bölgenin en önemli ekonomik ve kültürel zenginliklerinden biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Arıkan, "Binlerce kilometre uzaklıktaki Sargasso Denizi'nden yola çıkıp Büyük Menderes'in sularına ulaşan yılan balıkları doğanın en olağanüstü şeylerinden biridir. Bu festivalle sadece bir ürünü değil; bölgemizin doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini de tanıtıyoruz. Serçin'in, Bafa'nın ve Söke'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında Mavi Sanat Halk Oyunları Ekibi'nin sergilediği zeybek gösterisi büyük alkış alırken, Söke Belediyesi kursiyerlerinin hazırladığı Söke Zeybeği ve Kaşık Potporisi izleyenlerden tam not aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müzik Grubu ile Söke Trio Müzik Grubu'nun sahne performansları festivale ayrı bir renk katarken, çocuklar için hazırlanan animasyon ve illüzyon gösterileri de minik ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise ünlü şefler Hazer Amani, Suat Yılmaz ve Emrah Köksal Sezer'in katılımıyla gerçekleştirilen gastronomi atölyeleri oldu. Katılımcılar, yılan balığının farklı pişirme tekniklerini ve yöresel lezzetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ünlü şefler yılan balığını Türk, İran, Fransız mutfaklarının usulünde ayrıca kokoreç tekniği ile pişirdi. Festival alanında vatandaşlara ücretsiz yılan balığı ikramı da yapıldı.

İki gün sürecek festivalin ikinci gününde halk oyunları gösterileri, yılan balığı söyleşileri, çocuk etkinlikleri ve TRT sanatçısı Fatma Meşe Öz konseri gerçekleştirilecek. Serçin'in doğal güzellikleri ile kültürel zenginliklerini bir araya getiren festival, bölge ekonomisine, yerel üreticilere ve turizme önemli katkı sunarken, Bafa Gölü'nün eşsiz mirasını da binlerce ziyaretçiyle buluşturuyor.

Vira Haber