Beyrut Limanı'ndaki Amonyum Nitratların Arka Planı Ortaya Çıkıyor

Beyrut Limanı'na getirilen amonyum nitratların hikayesi de günyüzüne çıktı. 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan da geçen MV Rhosus adlı geminin Beyrut'a giriş yaptığında, yetkililer tarafından el konulduğu ve amonyum nitratların bu esnada limanın depolara bırakıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan MV Rhosus gemisinin Rus İşadamı Igor Grechushkin’e ait olduğu belirlendi.

LÜBNAN YÖNETİMİ GEMİYE EL KOYUP MALLARI DEPODA SAKLAMIŞ

Lübnan İçişleri Bakanı Muhammed Fahmi yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, yüksek dozda patlayıcılı gübrenin 2014 yılında el konmuş bir kargo gemisinden alınıp o tarihten bu yana rıhtım kenarındaki depoda saklandığını söyledi.

Sibirya'nın Habarovsk şehrinden bir işadamı olan Grechushkin şu anda Kıbrıs'ta yaşıyor.

MV Rhosus, ilk olarak 2013 yılında Beyrut'taki yerel müfettişlerin teknik sorunlar nedeniyle limana girdikten sonra, ele geçirilmesiyle ilgili bir mahkemede görev alan avukatlara göre Lübnan yetkilileri tarafından el koyuldu.

RUS İŞ ADAMI LÜBNAN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Prokoshev RFE / RL'ye verdiği demeçte, "Gemiye el koymak ve gemiyi barındırmak için ücret talep etmek yerine gemiden hemen kurtulmuş olmaları gerekiyordu." Dedi.

Prokoshev, "İkincisi, burada amonyum nitrattan bahsediyoruz. Bunu [tarımsal] alanları için kullanabilirlerdi. Kimse iddia etmiyordu, yani kimseye ait değil." dedi.

MOZAMBİK'TE BİR PATLAYICI ÜRETİCİSİNE GÖTÜRÜLÜYORMUŞ

Reuters'ın konu hakkında yaptığı detaylı araştırmada yaklaşık 3 bin ton amonyum nitratı taşıyan geminin Mozambik'te bir patlayıcı üreticisine gönderildiği ortaya çıktı. Yolda kaptana verilen talimat doğrultusunda Beyrut'a uğrayan geminin, burada kaldığı anlaşıldı.

BOŞ GEMİ 2018'DE BATTI

Mozambikli firma, siparişi verdiğini doğrulasa da kargo için ödeme yapmadığını açıkladı. Geminin kargosu daha sonra limandaki depolara boşaltıldı. Boş gemi, 2018 yılında demirlediği noktada battı.

Tehlikeli kargo taşıyan Rhosus, 1986 yapımı, eski bir gemiydi.

Vira Haber