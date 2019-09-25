Bodrum Limanı’nda 6 aylık düzenleme çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum Limanı’nda Ekim ayında düzenleme çalışması başlatılacak. Kouyla ilgili Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi’nde toplantı düzenlendi. Toplantıya aralarında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Deniz Yaşar ve Ulaşım Daire Başkanı Emre Tümer katıldı.

Toplantının başında kısa bir açıklama yapan Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, “Biliyorsunuz sektörümüz gelişiyor ve büyüyor. Yeni bir altyapı ihtiyacı doğmuştur. Büyükşehir Belediyemizin düzenlemeyi ihale ettiği firma kısa süre sonra çalışmaya başlayacak. Konu ile ilgili sizleri buraya çağırdık” dedi.

Fen İşleri Daire Başkanı Deniz Yaşar, projenin sözleşmesini geçen yıl imzaladıklarını anımsatarak şunları dile getirdi:

“Bazı yasal süreçlerden dolayı yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı ama Bodrum Belediyemizin de değerli katkılarıyla sürecimiz yine kaldığı yerden devam edecek. İnşaat yasağı da bitmek üzere. Neler yapmayı planladığımızla ilgili sizlere bir sunum hazırladık. Bir kilometre uzunluğunda ve 20 bin metrekare bir alanımız var. Burada yangın, elektrik, mekanik altyapı imalatlarımız gerçekleşecek. Toplam yatırım maliyetimiz 9 milyon TL. Amacımız modern ve düzgün bir altyapı imalatı gerçekleştirmek, düzenli bir yaya alanı oluşturmak.”

Limanda yapılacak düzenleme çalışmalarının 15 Ekim’de başlayacağı, 8 Nisan 2020’de tamamlanacağı bildirildi.

Vira Haber