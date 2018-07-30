Bu yıl Rus donanmasına 26 yeni gemi eklenecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasını güçlendirmeye ve geliştirmeye yönelik adımların devam edeceğini söyledi. Putin, donanmanın hazır olmasının ülkenin güvenliğini sağlamak için en önemli olduğunu belirtti.

St. Petersburg'daki Donanma Günü için düzenlenen törende konuşan Putin "Deniz kuvvetlerinin yüksek düzeyde hazır ve etkili olması, ülke ve halkımızın güvenliği, askeri becerilerini sağlamak için en önemli unsur. Donanmamızın güçlendirilmesi ve gelişirilmesi, teçhizatlarının artırılması yönünde adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Putin denizcilik mesleğinin Rusya’da her zaman onurlu ve saygın bir meslek olduğunu belirterek "Bu hak edilen bir saygı. Herkes denizcilik işinin ne kadar zor ve sorumluluk gerektirdiğini bilir. Bu aileden, yakınlarından uzun süre ayrı kalınan, zorlu koşullarda gerçekleştirilen bir görev. Bir denizci için amaç her zaman aynı ve tektir: Vatana hizmet" ifadelerini kullandı.

​'ONLARCA GEMİ VE DENİZALTIMIZ ÜLKEMİZİ KORUYOR'

Putin "Okyanuslarda her gün onlarca gemi ve denizaltımız Rusya’nın çıkarlarını koruyor. Donanma kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Donanmamızın geçmişi, yiğitlik, cesurluk ve tam bir denizcilik ruhuyla dolu" dedi.

Bu yıl içinde donanmaya 26 yeni gemi eklenecek. Gemilerden 4’ü Kalibr füzesi sitemi donanımına sahip olacak açıklaması yapan Putin, donanmaya bu yıl halihazırda 4 denizaltı, 1 sabotaj önleyici tekne, 3 ikmal gemisi eklendiğini hatırlattı.

"Bu yıl içinde donanmaya 26 yeni gemi eklenecek. Gemilerden 4’ü Kalibr füzesi sitemi donanımına sahip olacak" açıklaması yapan Putin, donanmaya bu yıl halihazırda 4 denizaltı, 1 sabotaj önleyici tekne, 3 ikmal gemisi eklendiğini hatırlattı.

Öte yandan törene Putin’in yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Donanma Komutanı Amiral Vladimir Korolev katıldı.

Geçit töreninde Baltık, Kuzey, Karadeniz ve Hazar filolarından 40 savaş gemisi ve 4.000’den fazla denizci, Su-33, MiG-29K uçakları, Ka-52K ve Ka-27M helikopterleri yer aldı. Rus donanmasının 3 yüzyıllık zengin tarihi anısına düzenlenen askeri araçlar Neva Nehri boyunca yol aldı.

TARTUS ÜSSÜ’NDE DE TÖREN YAPILDI

Benzer törenler donanma gemilerinin üslerinin bulunduğu Kaliningrad, Sivastopol ve Vladivostok kentlerinde de yapıldı. Suriye’deki Tartus üssü de törene ev sahipliği yapan yerlerdendi. Tartus’taki törende gökyüzünde Su-24M, Su-34M, Su-35M uçakları Suriye semalarında süzüldü. Törende Kolpino denizaltısı, Kildin, Turbinist, Velikiy Ustyug, Grad Svinyajsk gibi denizaraçlarının da aralarında bulunduğu Akdeniz’de görev yapan Rus gemileri yer aldı.

Büyük Petro döneminde, 1696 yılında kurulan Rus donanmasının bu yıl 322. yıldönümüydü. Donanma Günü ise Sovyetler Birliği döneminde 1939 yılında ilan edildi. Donanma Günü her yıl temmuz ayının son pazar günü kutlanıyor.

Vira Haber