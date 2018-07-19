D-Marin Turgutreis’e bir ödül daha!

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen, “Bayrak Çekme Töreni” bu yıl Van Tuşba Belediyesi ev sahipliğinde Ayanıs Halk Plajı'nda gerçekleştirildi. Mavi Bayrak Ödülüne hak kazanmış olan 459 plaj, 10 yat ve 22 marinayı temsilen kurumlara plaketleri verildi. D-Marin bünyesinde faaliyet gösteren D-Marin Turgutreis, yıl boyunca çevreyi korumak için düzenlediği etkinliklerle “En İyi Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülünü almayı hak kazandı.

Faaliyetlerinde çevre duyarlılığını ön planda tutan D-Marin, doğal hayatı destekleyen alt yapı sistemleri ve ekolojik dengeyi gözeterek verdiği hizmetlerine devam edecek.

Vira Haber