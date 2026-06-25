Deniz Dibi Temizliği Gümüşlük'te Devam Etti

12 yıldır "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin bu haftaki etabı Gümüşlük'te yapıldı. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Meclis Üyeleri Candan Topdemir ile İlknur Ülküm Seferoğlu, belediye personeli, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Deniz Dibi Temizliği etkinliği kapsamında belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi ve Green Rangers gönülllü dalış ekibi tarafından Gümüşlük koyunda deniz dibi temizliği yapıldı. Yürütülen çalışmalarda denizden yaklaşık 250 kilogram atık çıkarıldı. Toplanan atıklar arasında özellikle tek kullanımlık cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli atıklarla birlikte çıkan güneş paneli dikkat çekti.

Atıklar, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Gümüşlük sahilinde sergilendikten daha sonra Konacık Mahallesinde bulunan 1. Sınıf Atık Merkezi'ne götürüldü.

Denizlerin korunmasına katkı sağlamak ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği, 1 Temmuz Çarşamba günü Gümbet Mahallesinde devam edecek.

Vira Haber