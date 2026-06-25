Kocaeli'nin Mavi Bayraklı 9 Plajı Yaz Sezonu Denetimlerinden Tam Not Aldı

Plajlarda, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından her yıl gerçekleştirilen rutin denetimler tamamlandı. Çalışmalar kapsamında; İzmit Körfezi'nde yer alan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda kapsamlı incelemeler yapıldı.

Denetimlere, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkililerinin yanı sıra Kocaeli İtfaiyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli katıldı.

33 farklı kriter incelendi

Uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde plajlar; "Deniz Suyu Kalitesi", "Çevre Yönetimi", "Güvenlik ve Donanımlar" ile "Çevre Eğitimi" ve "Bilinçlendirme" başlıkları altında değerlendirildi.

Düzenli deniz suyu numuneleri ile mikrobiyolojik analizlerin incelendiği süreçte, cankurtaran hizmetlerinin eksiksiz sunulması, kurtarma ve ilk yardım ekipmanlarının durumu, yüzme alanları ile su sporları bölgelerinin ayrıştırılması, engelli bireylere yönelik erişilebilirlik imkanları ve temizlik çalışmaları gibi 33 ayrı kriter detaylıca kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Mavi Bayraklı halk plajları, tüm kriterleri eksiksiz şekilde karşılayarak 2026 yaz sezonu için tam not aldı.

Uluslararası alanda Foundation For Environmental Education (FEE), Türkiye'de ise TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programı; çevrenin, plajı kullananların sağlığının ve güvenliğinin korunmasını hedefliyor.

Vira Haber