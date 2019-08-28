Denizcilik fuarlarında D-Marin imzası
D-Marin, 10-15 Eylül tarihlerinde Cannes Yachting Fest, 13-22 Eylül’de Southampton International Boat Show, 19-24 Eylül’de Genoa International Boat Show ve 25-28 Eylül tarihlerinde Monaco Yacht Show’da yer alacak.
D-Marin, deniz sektörünün en büyük fuarlarında, deniz tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. Eylül ayında Fransa, İngiltere ve İtalya’da toplam dört fuarda yer alacak olan D-Marin, ziyaretçilerini marinalarıyla tanıştırarak en son kampanyalarıyla ilgili bilgiler paylaşacak.
D Marin, 10-15 Eylül tarihlerinde Cannes Yachting Fest’te Sail 049 standında, 13-22 Eylül’de Southampton International Boat Show’da J107 standında, 19-24 Eylül’de Genoa International Boat Show’da W37 standında ve 25-28 Eylül tarihlerinde Monaco Yacht Show’da AL 35-Quai Albert 1 standında ziyaretçileri ile birlikte olacak.
Denizcilik sektöründeki markaların katıldığı dünyanın alanındaki en saygın ve en önemli fuarları, tekne ve yelken severlerin buluşma adresi olacak.
Vira Haber
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