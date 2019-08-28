Howden’dan #iyilikresitali

22 milyar dolarlık prim üretimi ile dünyanın en büyük bağımsız sigorta grubu olan Howden Group’un 25'inci kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlediği Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında tüm dünyada pek çok çeşitli organizasyonlar devam ediyor. Bu Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Odelia Sever, Hindistan ve İspanya’dan sonra şimdi de Türkiye’de sahne alacak. Howden Group, dünya çapında düzenleyeceği bu organizasyonlar ile belirlediği kurumlara toplam 1 milyon dolarlık bağış yapmayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever, İstanbul’da vereceği sıra dışı bu konserde hem piyano çalıp, hem de dans ederek seslendireceği parçalar ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Odelia Sever’ın 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği sıra dışı konser, aynı zamanda Howden Group’un tüm dünyada düzenlediği Sosyal Sorumluluk Projesi’nin Türkiye bacağı olarak Darüşşafaka Cemiyeti'nin "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna katkı sağlayacak.

#iyilikresitali isimli bu konserin geliri Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 927 yetenekli öğrencinin nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.

3.5 YAŞINDA PİYANOYA BAŞLADI

Odelia Sever 3.5 yaşında piyanoya başladı ve kısa süre içerisinde yeteneklerini tüm dünyaya gösterdi. Yaratıcı tarzını geliştirdiği Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nde master yaptıktan sonra dünyanın dört bir yanında konserler verdi. Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubu ile çalıştı. Odelia Sever, birçok sanat eserini bir araya getirdiği ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptığı İsrail Opera Binası'nda klasik piyano projeleri üzerinde çalıştığı solo performanslar sunmaya devam ediyor.

İngiltere merkezli Hyperion Insurance Group’un sigorta brokerlik kolu olan Howden, 90'ın üzerinde ülkede 10 binden fazla çalışanla faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 22 milyar dolarlık prim üretimi gerçekleştiren şirket, ABD dışında dünyanın en büyük sigorta brokeri konumunda bulunuyor.

Howden Türkiye'ye ilk olarak 2009 yılında Reasürans Brokeri, 2012 yılında da Sigorta Brokeri olarak girdi. Önceleri reasürans yapan butik bir firma iken 2018 yılında Türkiye sigorta brokerliği tarihinin en büyük satın almasını yaparak ACP Sigorta'yı bünyesine katarak Türkiye’nin ilk üç brokeri arasına girdi. Şu an Türkiye’de 150’ye yakın çalışanı ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da hizmet veriyor.

Vira Haber