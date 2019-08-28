Özdere Yat Limanı ÇED süreci başladı

Binali Yıldırım’ın 2014 yerel seçimleri öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sıfatıyla, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de 2019 yerel seçimlerine gidilirken Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak verdiği yat limanları vaatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Kentin çok sayıda ilçesine yapılacağı duyurulan liman yatırımları arasında bulunan Özdere Yat Limanı Projesi’nin ilk adımı atıldı. Liman için 2019 yılının Ağustos ayında harekete geçildi ve süreç resmen başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3’üncü Bölge Müdürlüğü projenin sahibi olarak görülürken limanın Menderes’in Özdere Mahallesi’nde Kesmekaya Mevkii’nde gerçekleşeceği belirtildi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlayan projenin 60 milyon 293 bin 501 lira 55 kuruş bedelle hayata geçeceği ifade edildi.

255 ADET YAT KONAKLAYABİLECEK

Dosyada şu bilgiler yer aldı: Özdere Yat Limanı Proje Alanı 163 bin 971 metrekare olacak. Proje alanının tamamı kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalmaktadır. Yani proje alanının mülkiyeti, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (Maliye Hazinesi) Alanlardan oluşmaktadır.

Özdere Yat Limanı; ana dalgakıran, tali dalgakıran, rıhtımlar, yüzer iskeleler ve travel lift havuzu ve bağlantı yolundan oluşmaktadır. Geri sahadaki üniteler (idari bina, yat kulübü, restoran, kafe vb.) ve bu ünitelerin konumları uygulama projeler aşamasında belirlenecek olup, henüz belirlenmemiştir. Özdere Yat Limanında boyları 6 buçuk metre ile 26 m arasında değişen toplamda 255 adet yat konaklayacaktır.

İNŞAAT AŞAMASI 2 YIL OLARAK PLANLANDI

Proje alanında yeterli dip derinliği mevcut olup, proje kapsamında dip tarama faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. Söz konusu projenin etüt/proje, ÇED, imar ve diğer izinleri 2 yıl, inşaat aşaması 2 yıl olarak planlanmıştır. Proje alanı yakın çevresinin “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi” olması nedeniyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün İnşaat Yasağı Genelgesi gereği 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri (5 ay) arasında inşaat çalışması yapılmayacak olup bu tarihler dışındaki zaman aralığında inşaat çalışmaları devam edilecektir. Projenin inşaat aşamasında 30 kişi, işletme aşamasında ise yat limanında çalışacak personel ve yat kullanıcıları da dikkate alınaraktan, yat limanında olabilecek maksimum kişi sayısı bin 300 olacaktır. Proje alanına en yakın korunan alanlar, kuş uçuşu yaklaşık 12 buçuk kilometre mesafede yer alan Gümüldür Tabiat Parkı ve Küçük Menderes Deltası Sulak Alanıdır. Söz konusu proje kapsamında çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli her türlü izinler alınacak ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır.

Vira Haber