Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak tatbikat
Doğu Akdeniz'de gerilim üst düzeyde devam ederken bölgede, ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman ile Türk firkateynleri tatbikat düzenledi.
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ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman ile Türk firkateynleri Doğu Akdeniz'de eğitim ve tatbikat düzenledi.
Tatbikata Amerikan Donanması'ndan USS Harry S. Truman (CVN-75) uçak gemisi ve görev grubu katılım sağlarken Türk Donanması'ndan Gabya sınıfı firkateynler katılım sağladı.
PASSEX (savaş veya insani yardım zamanlarında iletişim ve işbirliği içinde olmalarını sağlamak için iki donanma arasında yapılan bir tatbikat) iki kuvvetin katılımı ile Doğu Akdeniz'de icra edildi.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde '#WeAreNATO' etiketi kullanıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Doğu Akdeniz, ABD, tatbikat, uçak gemisi, USS Harry S. Truman, Türk firkateynleri
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