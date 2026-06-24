Çeşme’de 15-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarış için kayıtlar 10 Temmuz 2026 tarihine kadar sürecek.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) 2026 yarış takviminde yer alan trofe dışı organizasyonlardan EAYK – TAYK Sahil Güvenlik Kupası Doğu Ege Yat Şampiyonası 32. Yıl için kayıt süreci başladı. Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve TAYK iş birliğiyle düzenlenecek şampiyona, 15-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çeşme'de gerçekleştirilecek.

Türkiye açıkdeniz yelken sporunun köklü organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 32'nci kez düzenlenecek şampiyona, yerli ve yabancı ekipleri Ege Denizi'nin eşsiz rotalarında bir araya getirecek. Çeşme'nin güçlü rüzgârları ve teknik parkurları, yarışmacılara yüksek rekabet düzeyinde bir mücadele ortamı sunacak.

TAYK'ın 2026 sezonunda gerçekleştirdiği trofe yarışlarının dışında düzenlenen önemli organizasyonlardan biri olan şampiyona, IRC, ORC ve Destek sınıflarında yarışacak tekneleri ağırlayacak. Katılım, yarış ilanında belirtilen şartları yerine getiren ve kayıt işlemlerini tamamlayan ilk 50 tekne ile sınırlandırıldı. Organizasyon komitesi gerekli gördüğü takdirde bu sayıda değişiklik yapabilecek.

Şampiyonaya; 2026 yılı ORC International veya ORC Club sertifikasına sahip tekneler ile 2026 yılı IRC Endorsed sertifikalı tekneler katılabilecek. ORC Club sertifikasına sahip olup IRC sertifikası bulunmayan tekneler ise TAYK tarafından düzenlenecek IRC GO sertifikası ile Destek Sınıfı'nda yarışabilecek.

Yedi yarışlık heyecan Çeşme'de yaşanacak

Şampiyona kapsamında 16-18 Temmuz tarihleri arasında altı şamandıra ve bir coğrafi yarış olmak üzere toplam yedi yarış planlanıyor. Yarış programında ekipler bir günde en fazla üç yarışta mücadele edecek. Kıyı yarışlarında ise OSR 2026-2027 Ek B kuralları uygulanacak.

15 Temmuz Çarşamba günü kayıt işlemleri, sertifika kontrolleri ve dümenciler toplantısıyla başlayacak organizasyonda aynı gün akşam açılış resepsiyonu düzenlenecek. Yarışların ilk uyarı işareti 16, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde saat 10.55'te verilecek. Şampiyona, 18 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 55. Deniz Kuvvetleri Kupası'nın ardından filonun Çeşme'de kalmaya devam edeceği organizasyonun, sezonun en yoğun ve rekabetçi yarış haftalarından birine sahne olması bekleniyor. Böylece yelkenciler, Bozcaada–Çeşme rotasının ardından Doğu Ege'nin zorlu parkurlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.

EAYK–TAYK 32. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Doğu Ege Yat Şampiyonası'na katılmak isteyen ekiplerin kayıt işlemlerini 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerekiyor. Geç kayıt başvuruları ise 15 Temmuz 2026 günü saat 12.00'ye kadar kabul edilecek.

1971 yılından bu yana Türkiye'de açıkdeniz yelken sporunun gelişimine öncülük eden TAYK ile Ege'nin önemli yelken merkezlerinden biri olan EAYK'ın iş birliğinde gerçekleştirilecek şampiyonanın, bu yıl da yüksek katılımla ve büyük rekabet içerisinde geçmesi bekleniyor.

Vira Haber