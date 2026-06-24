Borusan Port, Breakbulk Europe 2026 Fuarı’nda Yoğun İlgi Gördü

Borusan Port, entegre hizmet çözümleri, güçlü operasyonel yetkinlikleri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla sektör temsilcilerinin dikkatini çekti.

Borusan Port, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenen Breakbulk Europe 2026 Fuarı’nda, Borusan Heavy ve Borusan Chartering iş birimleriyle birlikte yer aldı.

Fuar süresince Borusan Port, liman işletmeciliği, dökme yük elleçleme ve lojistik operasyonlarındaki uzmanlığını, entegre hizmet modelini ve operasyonel kabiliyetlerini uluslararası paydaşlarla paylaştı. Ayrıca mevcut iş ortakları ve potansiyel müşterilerle yeni iş modelleri ve iş birlikleri üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Borusan Port Genel Müdürü Hamdi Erçelik, fuardaki faaliyetlerine ve vizyonlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Proje kargo lojistiği alanında; liman operasyonları, chartering ve ağır vasıta karayolu taşımacılığını kapsayan uçtan uca çözümlerimizle sektördeki yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Sahip olduğumuz ileri mühendislik kabiliyetleri ve geniş ekipman altyapısıyla, özellikle rüzgar enerjisi ekipmanları ile petrol ve doğal gaz boru hattı projelerinde ulusal pazardaki lider konumumuzu güçlendiriyoruz. Dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde; yapay zeka destekli rota ve saha optimizasyonlarını halihazırda kullanıyoruz. Bununla birlikte, gelecek hedeflerimiz arasında yer alan özel 5G yatırımıyla gerçek zamanlı verilere dayanan dijital ikiz uygulamasına geçmeyi ve dinamik optimizasyon imkanlarını devreye almayı planlıyoruz. Yeşil dönüşüm ve elektrifikasyon süreçleri ise stratejik yol haritamızın temel odak noktalarını oluşturmayı sürdürüyor."

Borusan Port’un fuardaki önemli gündem başlıklarından biri de dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları oldu. Akıllı liman uygulamaları ve teknoloji yatırımlarıyla operasyonel süreçlerde verimliliği artırmayı hedefleyen Borusan Port, müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik projelerinin yanı sıra çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasını ön planda tutuyor.

Borusan Port, Borusan Heavy ve Borusan Chartering iş birimleri; liman operasyonlarından dökme yük hizmetlerine ve deniz taşımacılığına kadar uzanan geniş hizmet ağıyla müşterilerine uçtan uca, entegre ve koordineli çözümler sunmaya devam ediyor.

Vira Haber