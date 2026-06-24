Ege Bölgesi’nin Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörünün İlk 11’i İSO 500’de Yerini Aldı

Üç öğün dünyanın protein ihtiyacını karşılayan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 25 firmayla İSO 500 Listesi’nde gücünü korudu.

Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörlerinden olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, sanayi sektörlerinin devler ligini oluşturan İstanbul Sanayi Odası İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 25 firmayla güçlü temsilini sürdürürken, 25 firmanın 11’ini Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyeleri oluşturdu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, 11 üyelerinin 201 milyar 114 milyon TL’lik üretimden satış hacmine ulaştıklarını, İSO 500 Listesi’nde yer alan üyelerinin elde ettiği başarıdan büyük gurur ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

11 firmanın ihracatı 2025 yılında 1 milyar doları aştı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyesi 11 firmanın 2024 yılında 926 milyon dolarlık ihracata imza attıkları bilgisini veren Demir, “11 firmamızın ihracatı 2025 yılında yüzde 19’luk artışla 1 milyar 102 milyon dolara yükseldi. Firmalarımız sadece iç piyasada değil, ihracatta da ülkemize büyük katkı verdiler. Sektörümüzün üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve uluslararası rekabetçiliğini ortaya koydular. Bu başarıda emeği geçen tüm üyelerimizi gönülden tebrik ediyor, ülkemiz ekonomisine, üretimine ve ihracatına sağladıkları katkıların artarak sürmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Gümüşdoğa Su Ürünleri 15 sıra birden yükseldi

İSO 500 Listesi’nde 66 sırada Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. yer aldı. 2024 yılında 81. Sıranın sahibi olan firma 2025 yılındaki performansıyla 15 sıra birden yukarı çıktı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyesi Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 10 basamak yükselerek 67. Sıranın yeni sahibi oldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye İhracat Şampiyonu olan Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. listede 89. Sıradaki yerini bu yılda korudu.

Kanatlı sektörünün güçlü firmaları Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. 102. Sırada yer alırken, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. 115., Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. 160. Oldu.

Süt sektöründe faaliyet gösteren Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. 185., Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. 239. Basamaklara adlarını yazdırdılar.

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. 6 sıralık yükselişle 288. Basamakta yer bulurken, Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş. 58 sıra birden yükselerek 309. Sıraya ilerledi ve 11 firma arasında en büyük yükselişe imza atan ikinci firma oldu.

İSO 500 Listesi’nde Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında en büyük yükselişi Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. gerçekleştirdi. 2024 yılında 453. Sırada yer alan firma, 2025 yılında 70 basamak yükselerek 383. Sıranın yeni sahibi oldu.