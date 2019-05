En iyi film önerileri

En İyi Film Önerileri - Tavsiyeleri En İyi (Başyapıt, Bilim Kurgu, Uzay)

Film izlemek artık birçok insan için olmazsa olmaz bir şeydir. Boş vakitleri değerlendirmek veya vaktini dolu dolu bir şeyler yaparak geçirmek isteyen kişilerin ilk tercihi her zaman film izlemekten yana oluyor. Hem ülkemizde hem de küresel anlamda film sektörü büyük gelişmeler göstermektedir. Bu durum film izlemek isteyenlere çok fazla seçenek sunuyor. Her sene yüzlerce yeni film gösterime girse de bazı filmler yıllar geçse de değerini hiç bir zaman kaybetmiyor. Gelişen film sektörü ile ortaya daha kaliteli işler çıkıyor. Bu gelişimden en çok faydalanan türler ise kesinlikle bilim kurgu ve uzay temalı filmler oluyor. Pek çok internet sitesi siz sinemaseverlere film izleme fırsatı sunsa da dolu film izle birçok türde hem klasikleşmiş filmleri hem de en güncel filmleri siz sinemaseverlere hızlı ve kaliteli bir şekilde sunuyor. Film izlemek istiyorsunuz ama ne izleyeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız bu yazı tam size göre. Yazıda adı geçen her film dolufilmizle.com sitesi üzerinde donmadan izleyebilirsiniz. En iyi Başyapıt Filmler Bir filmi başyapıt olarak değerlendirirken genellikle IMDB puanına bakılır. Fakat bazı filmler düşük IMDB puanına sahip olsa da izleyiciler tarafından başyapıt olarak kabul edilebilir En İyi 5 Başyapıt Film 1. The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli): 1994 yılında yapılmış olan bu film üzerinden yıllar geçmesine halen ilk gün ki gibi bir etkiye sahiptir. Genç ve zengin bir adamın eşini öldürmek suçundan hapse girmesini ele alır. Umudu ve inancı ile en kötü suçluların bulunduğu hapishanede etki yaratan bu adamın zeka dolu kaçış hikayesi izleyicide ibret alınası bir hayatı sorgulama hissi bırakır. IMDB puanı 9.3 olan Esaretin Bedeli, 25 yıl geçmesine rağmen en iyi 250 film içinde ilk sırada yer alıyor. 2. Forrest Gump: 1994 yılında yayınlanan Forrest Gump filmi zekası geri ama umutları ve inancı her zaman çok ileride olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Filmde verilmek istenen asıl amaç inanarak her şeyin başarılabileceğidir. IMBD puanu 8.7 olan bu film. 3. Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak): 1998 yılında yayınlanan film Tom Hanks, Matt Damon gibi usta oyuncuların altın filmi olarak kabul ediliyor. Filmin konusu Ryan ismindeki çocuk askeri kurtarmaya dayanıyor. 5 Dalda Oscar ödülü alan bu film 8.5 gibi çok iyi bir IMDB puanına sahiptir. 4. 3 İdiots (3 Aptal): 2009 yapımı bu film, Hindistan'ın en iyi mühendislik okulunda okuyan 3 gencin sıra dışı hikayesini konu alıyor. Bu film mükemmel olay örgüsü ile ek olarak bizlere adeta bir müzikal havası veriyor. Hint sinefmasının en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen bu film 8.3 IMDB puanına sahiptir. 5. Fight Club (Dövüş Kulübü): 1999'da yapılan bu film, insanda adeta bir şok etkisi yaratıyor. Filmin sonunda acaba bende mi böyleyim diye soruyorsunuz kendi kendinize. Brad Pitt ve Edward Norton ikilisinin mükemmel oyunculuğuna tanık olduğumuz bu film 8.8'lik bir IMDB puanına sahiptir. En iyi Bilim Kurgu /Uzay Filmleri Gelişen efekt ve animasyon efektleri ile izleyiciye doyumsuz zevkler sunan en iyi 5 bilim kurgu ve uzay temalı film aşağıda listelenmiştir. İzlerken adeta nefesleri kesen bu filmler izleyiciye hayal gücünün bir sınırı olmadığını kanıtlıyor. En İyi 5 Bilim Kurgu /Uzay Filmi 1. Interstellar (Yıldızlararası): 2014 yılında yayınlanan film, sonu gelmek üzere olan Dünya'da bir grup bilim insanının yaşanabilecek yeni gezegenler aramasını anlatıyor. Her bir sahnesi kalite kokan bu film sizi hem ağlatıp hem de şaşkına çevirecek türden. IMDB puanı 8.7 olan bu film. 2. The Matrix: 1999 yapımı bu film, bilim kurgu filmlerinin babası olarak kabul edilir. Film olağanüstü güçler yüklenen bir adamı anlatıyor. IMDB puanı 8.7 3. Truman Show (Truman Şov): 1998 yapımı bu filmde tüm hayatı bir televizyon programından ibaret olan bir adamın hikayesini görüyoruz. Jim Carrey'nin mükemmel oyunculuk sergilediği film, 8.1';lik bir IMDB puanına sahiptir. 4. Star Wars Episode IV : A New Hope (Yıldız Savaşları Bölüm 4: Yeni Bir Umut): 1977 yapımı bu film çoğu nesli bilim kurgu ile tanıştıran bir yapım olarak biliniyor. Tamamen bambaşka bir gezegeni konu alan filmin 6 farklı devam filmi daha bulunuyor. 8.7 IMDB puanı ile üst sıralarda yer alan film. 5. Avengers Endgame: 2019 yapımı bu film birbirinden farklı süper güçlere sahip kahramanın dünyayı yok etmek isteyen bir uzaylı ile savaşını anlatıyor. Günümüzde milyonlarca hayran kitlesine sahip olan bu film serisi, en iyi bilim kurgu serisi olarak kabul ediliyor. IMDB puanı 8.7 olan bu film mutlaka tüm serisi ile birlikte izlenmelidir.