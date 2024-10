FONASBA’nın Yıllık Genel Kurul Toplantısı’na DTO Heyeti Katılım Sağladı

2025 yılında İstanbul’da düzenlenecek olan ve ev sahipliğini İMEAK Deniz Ticaret Odası ile Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin yapacağı The Federation of National Associations of Ship Brokers & Agents (FONASBA)’nın bu sene Atina’da yapılan 2024 yılı Yıllık Genel Kurul Toplantısı’na İMEAK DTO Heyeti katılım sağladı.

15-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Genel Kurula katılan İMEAK DTO Heyeti’nde; DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Barış Türkmen, Meclis Başkan Vekili Emin Eminoğlu, DTO Meclis Üyesi ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Türkantos, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Denizeri ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Henryk Drowniak, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Ender Kahya, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Müdürü Muhammed Ali Şeyda yer aldı.

FONASBA’nın Atina’da yapılan Genel Kurul’unda, 2025 yılında İstanbul’da yapılacak olan 2025 yılı Genel Kurulu için İMEAK DTO Genel Sekreter Yardımcısı Ender Kahya tarafından başarılı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda 2025 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan organizasyonla ilgili bilgi verildi.

18 Ekim 2024’de düzenlenen Gala Yemeğine de DTO Heyeti tam kadro katılım sağladı.

