Maximiles Black 36. The Bodrum Cup: Yelkenler Heyecan ve Eğlence İçin Açılıyor

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ın programı ve yarış detayları, Bodrum Belediye Meydanı’nda kurulan Yarış Merkezi’nde, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Türkiye Yelken Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Serdar Kayhan, Gençlik Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ve The Bodrum Cup Yarış Komitesi Başkanı Hasan Subaşıoğlu’nun katılımıyla 17 Ekim’de düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Toplantıda Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ın “Kazanmaya Yelken Aç” temasının yarışla sınırlı kalmayarak, organizasyonla birlikte birçok alanda karşılık bulduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, kurumlar ve sponsorlarla büyüyen iş birliğinin Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladığı vurgulandı. Önümüzdeki yıl düzenlenecek organizasyonun hedeflerinin şimdiden belirlendiği toplantıda, turizm yüksek sezonunu 1 ay daha fazla uzatmak için planlar geliştirildiği aktarılırken etkinliğin bir sonraki yıl “yurt dışından katılımcılara yönelik bir ürün” haline dönüştürülmesinin hedeflendiği duyuruldu.

Maximiles Black The Bodrum Cup’ın, Bodrum ve çevresindeki antik kentler ve tarihi dokunun değerini, özellikle yurt dışından gelen misafirler nezdinde daha da öne çıkardığı belirtildi. Ayrıca, organizasyonun 36 yıldır aralıksız sürdürülmesinin önemli bir başarı olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin en büyük yelken yarışları arasında yer alan Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ta 21-26 Ekim’de 100’e yakın tekne yarışacak. Organizasyon tekneleri ile birlikte 200’e yakın tekne su üstünde olacak.

Maximiles Black 36. The Bodrum Cup Yarış Rotası

22 Ekim- Maximiles Black Bodrum Karaada Etabı

23 Ekim- Radisson Collection Bodrum Bodrum Etabı

24 Ekim- Metro Bodrum Çökertme Etabı

25 Ekim- Opet Çökertme Kissebükü Etabı

26 Ekim- Anadolu Sigorta Kissebükü Bodrum Etabı



Etkinlik Programı

Yarış Merkezi’nde hafta boyunca Bodrumlular ve katılımcılar için eğitim, sağlık, kültür-sanat, ekonomi ve çevre odaklı pek çok etkinlik düzenlenecek. Genç sporcularla söyleşiler, denizlerde iz bırakan büyük kayıpların anılması gibi özel programlar da gerçekleştirilecek.

21 Ekim Pazartesi akşamı saat 19.00’da yarışları başlatan kampana töreninin sonrasında Yarış Merkezi’nde Deniz Sipahi sahne alacak. Sonraki günlerde ise Jabbar, Bodrum Kent Orkestrası, Tenekeci Mehmet-Neco-Yüksel Duman üçlüsü ve Yüzen Körfez Bar Partisi ile yarış heyecanına müzik keyfi eklenecek. 26 Ekim Cumartesi akşamı ödül töreninin ardından kapanış Mert Demir’in konseriyle yapılacak. Bu konserden elde edilecek gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Bursu Fonu’na, Bodrum Sağlık Vakfı’na ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne bağışlanacak.



Maximiles Black The Bodrum Cup’a bu yıl isim sponsoru Türkiye İş Bankası’nın kart markası Maximiles Black; ana sponsor Opet; platin sponsorlar Amerikan Hastanesi, Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotels Istanbul, Metro Türkiye; gold sponsorlar Ağanlar, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, İş Yatırım, Radisson Collection Bodrum, Setur Marinas katkı sunuyor. Arvento Mobile Systems, goturkiye.com, Haute Boards’ın sponsorları arasında bulunduğu festivale T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, T.C. Muğla Büyükşehir MUTTAŞ, T.C. Bodrum Kaymakamlığı, T.C. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye A.Ş, T.C. Milas Kaymakamlığı, T.C. Milas Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma, T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum Denizciler Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Era Bodrum Sailing Club, TYBA Yachting ve Türkiye Yelken Federasyonu resmi sponsor olarak destek veriyor.

Vira Haber