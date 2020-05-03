Furkan Hasdemir İle Vira Gecesi'nin İlk Konuğu Sabri Gökhan Oldu

Vira Haber'de eğlenceli ve dopdolu bir program başlıyor.

"Koronavirüs muhabbetinden sıkıldık, azıcık kafa dağıtalım, dağıtırken de şiirden edebiyattan, en ilginç hikayelerden nasibimizi alalım" diyenler için bu program kaçmaz.

İlk konuğumuz Gemi İnşa ve Yük. Müh. Sabri Gökhan oldu. Sabri Gökhan ile 70'lerden bu yana öğrencilik yılları ve sonrasında yaşadığı öğrencilik yılları ve sonrasında yaşadığı enteresan anılarını dinleyeceğiz.

Son araştırması olan Osmanlı'da denizci dayıları ve Kanuni dönemindeki deniz savaşlarını da irdeleyeceğiz. Ve tabiki bol bol sohbet edip eğleneceğiz.

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