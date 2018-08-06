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Havuzlu çıkarma gemisi denizle buluştu

Havuzlu çıkarma gemisi denizle buluştu

Endonezya donanması için inşa edilen altıncı LPD’si (Landing Platform Dock / Havuzlu Çıkarma Gemisi) denize indirildi. Gemi Endonezya’da inşa edilen üçüncü LPD.

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Endonezya merkezli PT PAL Tersanesi, Endonezya’nın altıncı LPD’sini (Landing Platform Dock/ Havuzlu Çıkarma Gemisi) denize indirdiğini açıkladı. 594 borda numarası ve KRI Semarang adıyla görev yapacak olan gemi, Endonezya’da inşa edilen üçüncü LPD. 2017 yılının Ocak ayında siparişi verilen gemi, aynı yılın ağustos ayında kızağa konmuştu.

Endonezya’da Makassar Sınıfı adıyla görev yapan LPD’leri, Endonezya Donanması’nın talepleri doğrultusunda Kore Cumhuriyeti merkezli Daesun Tersanesi tasarladı. 125 metre uzunluğundaki gemilerden son üç adedi Endonezya’da inşa edildi. 7 bin 800 ton ağılığındaki platform, 218 deniz piyadesi taşıyabiliyor. Farklı silahlarla donatılan ve 126 kişilik mürettebatın idare ettiği gemilerden ilk üçü üç adet, son üçü ise beş adet helikopter işletme kabiliyetine sahip.endonezya_lpd.jpg

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Vira Haber

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