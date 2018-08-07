İtalya’da, donanma gemileri küçülecek

İtalyan Donanması, PPA genel maksat gemilerinin tasarımında değişikliğe gidebilir. Eğer değişiklik kararı alınırsa gemiler küçültülecek ve platformlara denizaltı savunma harbi kabiliyeti kazandırılacak. İtalya, 6,3 milyar Amerikan Doları tutarındaki sözleşmeyle yedi adet fırkateyn sipariş etmişti. Bu gemilerden üçü, Fincantieri Tersanesi’nde hâlihazırda inşa halinde. Dördüncü geminin kızağa konulması için ise çalışmalar devam ediyor.

FREMM’lerle yaklaşık olarak aynı uzunlukta olan PPA’lar, üç metre daha dar ve yaklaşık 6 bin ton deplasmana sahip. Bu boyutlar PPA’ları FREMM’ler kadar büyük kılmasa da donanmada hâlihazırda görevde olan 2 bin ton deplasmana sahip olan firkateynlerden çok daha büyük oldukları demek. Bu yüzden PPA’ların Sicilya’daki çoğu limana yanaşması ve işletiminde sorun yaşanacağını değerlendiren İtalyan donanması, son üç geminin daha küçük gemilere dönüştürülmesi seçeneğini değerlendirmeye aldı.

Bu bağlamda iki seçenekli bir plan üzerinde çalışmalar yürütülüyor. İlk seçenek, son üç platformun 3 bin tonluk devriye gemisine dönüştürülmesi. Diğer seçenek ise 4 bin 500 tonluk denizaltı savunma harbi gemilerinin inşası. Ayrıca gemilerin küçülmesi sayesinde aynı bütçeyle üç yerine dört geminin inşası da gündemde.

Vira Haber