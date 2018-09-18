Hindistan Rusya’dan 4 fırkateyn alacak

Hindistan Hükümetinin Rusya Federasyonundan satın almayı planladığı dört adet yeni Fırkateyn için proje hazırlıkları tamamlanmak üzere. 11356 numaralı projenin son kalan detayları üzerinde anlaşma sağlanmaya çalışılıyor. Anlaşma sağlandıktan sonra Rusya’dan, Hindistan’a gidecek olan fırkateynler Hindistan’ın kıyı şehri Goa’da bir tersaneye teslim edilecek.

Rusya Federasyonu ve Hindistan Hükümeti arasında imzalanacak 11356 sayılı dört adet yeni Fırkateyn alım projesi anlaşması gereğince, iki devlet arasında ki sözleşme 2018 yılının Ekim ayında imzalanacak. Anlaşmanın şartlarına göre, proje iki artı iki sistemi baz alınarak yapılacak. Yani, anlaşma sonrasında iki adet fırkateyn Hindistan Goa’da ki bir tershanede Rus mühendisler tarafından üretilecek. Diğer iki adet fırkateyn ise, Rusya’da üretilerek, Goa’da ki tershaneye teslim edilecek.

Genel şartları kabul edilen anlaşmanın resmi olarak imzaları, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin birlikte katılacağı özel zirvede atılacak.

Rusya Federasyonu ve Hindistan Hükumeti arasında imzalanacak olan, dört adet yeni Fırkateyn projesinin toplam maliyeti; 2,2 miyar dolar olacağı bildirildi. Projenin geliştiricisi olan firma Kuzey Tasarım Bürosu projenin detayları ile ilgili olarak verdiği bilgilerde, uzunluğun 124,8 metre, genişliğin 15,2 metre, taslağın 4,2 metre, tam deplasmanın 4035 ton, tam hızın 30 knot olduğunu bildirdi.

Ayrıca fırkateynlerin gezinme aralığı 14 knot hızında 4 bin 850 deniz mili olacak. Seyir Otonomisi ise, 30 gün olarak planlanıyor. Fırkateynler de ki mürettebat sayısı ise, 18 memur dahil olmak üzere 180 kişi olacak. Fırkateynler de düşman gemileri için, denizaltı servisinin yanında denizcilik haberleşmelerinin devri ve korunması için yüzey gemilerini ve gemileri, denizaltıları ve yer hedeflerini yok etmek için özel bir sistem tasarlanacak.

Vira Haber