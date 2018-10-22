Hint denizaltılarını DSRV kurtaracak

Birleşik Krallık’ta inşa edilen DSRV sistemi, testler sırasında 666 metre derinliğe indi. Bu derinliğin, Hindistan karasularında insanlı bir aracın inebildiği en derin nokta olduğu bildirildi.

Hint Donanması, 2016 yılında imzaladığı 270 milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma ile iki adet DSRV satın aldı. Alım paketinde iki adet DSAR-650L DSRV, suya indirme ve kurtarma sistemi (Launch and Recovery System / LARS), basınç altında nakil sistemi (Transfer Under Pressure / TUP) ve SMD Atom uzaktan kumandalı araç ile EdgeTech 4200 çekili sonar da bulunuyor.

Bir sebeple görev dışı kalan mürettebatın denizaltılardan kurtarılması operasyonlarında kullanılacak olan sistemi üç personel işletebilyor ve her sortide 14 kişiyi kurtarabiliyor.

Vira Haber