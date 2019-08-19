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İsrail korvetlerini modernize ediyor

İsrail korvetlerini modernize ediyor

İsrail Donanması ALPHA radarını üç Saar-5 korvetinden birine entegre etti. Bu radar, tehditleri tespit etmek ve izlemek ve silah sistemleri için rehberlik sağlamak üzere çok fonksiyonlu aktif elektronik taramalı dizi radarı olarak biliniyor

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İsrail Donanması ALPHA radarını üç Saar-5 korvetinden birine entegre etti. Yeni IAI-Elta ELM-2258 Gelişmiş Hafif Fazlı Array (ALPHA) radarı, tehditleri tespit etmek ve izlemek ve silah sistemleri için rehberlik sağlamak üzere S bandında çalışan çok fonksiyonlu aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarıdır. Jane's yayın organına göre durum, çok uluslu "Mighty Waves" tatbikatında ortaya çıktı.

ELM-2248 MF-Star Radarı Lahav Korvetine entegre edildi ve şu anda Almanya'da yapım aşamasında olan yeni Saar 6 gemilerine takılacak sistemler için test sahası olarak kullanıldı. Saar 5 sınıfı Hanit ve Eilat korvetleri bu radarı ve yeni Barak 8 satıhtan havaya füzenin entegrasyonunu da modernizasyonun parçası olarak alacaklar.

Vira Haber

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