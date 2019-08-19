İsrail korvetlerini modernize ediyor
İsrail Donanması ALPHA radarını üç Saar-5 korvetinden birine entegre etti. Bu radar, tehditleri tespit etmek ve izlemek ve silah sistemleri için rehberlik sağlamak üzere çok fonksiyonlu aktif elektronik taramalı dizi radarı olarak biliniyor
İsrail Donanması ALPHA radarını üç Saar-5 korvetinden birine entegre etti. Yeni IAI-Elta ELM-2258 Gelişmiş Hafif Fazlı Array (ALPHA) radarı, tehditleri tespit etmek ve izlemek ve silah sistemleri için rehberlik sağlamak üzere S bandında çalışan çok fonksiyonlu aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarıdır. Jane's yayın organına göre durum, çok uluslu "Mighty Waves" tatbikatında ortaya çıktı.
ELM-2248 MF-Star Radarı Lahav Korvetine entegre edildi ve şu anda Almanya'da yapım aşamasında olan yeni Saar 6 gemilerine takılacak sistemler için test sahası olarak kullanıldı. Saar 5 sınıfı Hanit ve Eilat korvetleri bu radarı ve yeni Barak 8 satıhtan havaya füzenin entegrasyonunu da modernizasyonun parçası olarak alacaklar.
Vira Haber
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