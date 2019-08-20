Yeni bir kruvaziyer limanı kuruluyor

İki taraf, bu entegre uluslararası deniz gezisi projesinin geliştirilmesi ve Çin işadamlarının Jinling Tersanesi'nin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi için işbirliği çerçevesi anlaşmaları imzaladı.

Dört rıhtım

Entegre yolcu limanı Nanjing, Qixiashan'da geliştirilecek. İlk proje 65 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak ve yaklaşık 15 milyar RMB (2.13 milyar $) tutarında toplam yatırım yapacak. Bu, 80,000gt ve 30,000gt uluslararası gemiler için iki gemi rıhtımının ve iki nehir gemisi rıhtımının yapımını içeriyor.

Jinling Tersanesi taşınacak

Anlaşmaya göre, Çinli işadamları, Jinling Tersanesini, 2023 yılının sonuna kadar Nanjing'deki mevcut üretim üssünden Yizheng'e taşıyacak. Çin işadamları ve hükümet, eski Jinling Tersanesi konumundaki kruvaziyer projesini ortaklaşa geliştirecekler.

Nanjing belediye partisi sekreteri Zhang Jinghua, Çinli işadamları ve Nanjing'in uzun vadeli bir işbirliği ilişkisine sahip olduğunu söyledi. İkili, Jinling Tersanesi'nin yerini değiştirmek ve yükseltmek ve Qixiashan kruvaziyer projesini lider kruvaziyer limanı olarak geliştirmek için birlikte çalışacak.

Jinling Tersanesi aslen Çin'in lojistik servis sağlayıcısı Sinotrans & CSC'nin bir yan kuruluşuydu. Çinli işadamları ile Sinotrans & CSC arasındaki birleşmenin bir parçası olarak Ocak ayında, Çinli işadamlarının gemi kolu olan Çinli İşadamları Ağır Sanayi'e entegre edildi.

Vira Haber