İstanbul’un Merkezindeki Çiftalan Plajı'nda Sezon Açıldı

Eyüpsultan Belediyesi’nin İstanbul’un merkezinde keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlar için hazırladığı Çiftalan Plajı deniz sezonunu açtı. Şehir hayatının stresinden ve yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlar, sezonun ilk gününde plaja yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara aileleriyle birlikte denizin ve doğanın tadını çıkarmak için önemli bir alternatif olan Çiftalan Plajı’nda tüm bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Vatandaşların konfor ve can güvenliği için yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından plaj hizmete sunuldu. Çiftalan Plajı’da vatandaşlar ücretsiz olarak şezlong ve şemsiyelerden yararlanabilecek. 0-9 yaş, 65 yaş üzeri, şehit aileleri, gazi ve engelli vatandaşlara girişler ücretsiz olurken, plaja giriş ücretleri öğrenciler için 30 TL, yetişkinler için ise 60 TL olarak belirlendi. Plajın otopark ücretleri ise küçük araçlar için 100 TL, büyük araçlar için 150 TL.

Çiftalan Plajı her gün vatandaşların kullanımına açık olacak. Plaja gitmek isteyen vatandaşlar için her gün ücretsiz olarak belirli noktalardan servisler kaldırılacak. Çiftalan Plajı'na ulaşım için iki farklı saatte ring yapacak servisler ise şu şekilde hizmet verecek:

"İlk servis saat 09.00’da kalkacak ve saat 14.00’te dönecek. Bu servisin Kemerburgaz ve Göktürk için kalkış saati 09.30 olacak. İkinci servis ise saat 11.00’de kalkacak ve saat 16.00’da dönecek. Bu servisin de Kemerburgaz ve Göktürk için kalkış saati 11.30 olacak."

Servislerin kalkış noktaları ise aşağıda belirtildiği gibi olacak:

"Eyüpsultan Kaymakamlığı önü 09.00-11.00, Alibeyköy Mısır Heykeli önü 09.00-11.00, Veysel Karani Camii önü 09.00-11.00, Güzeltepe Gençlik Merkezi önü 09.00-11.00, Kemerburgaz İtfaiye önü 09.30-11.30, Göktürk İstanbul Caddesi Tarım 4.0 binası önü 09.00-11.30"

Plajda soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletler, kafeterya ve revir de bulunuyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmesi için cankurtaran kulesi ve ekibi de plajda görev yapacak. Dileyen vatandaşlar 0212 480 08 45 dahili 218 numaralı telefonla irtibata geçerek rezervasyon yaptırabilecek.

