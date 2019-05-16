İsveç donanmasına yeni istihbarat gemisi

İsveç’in yeni sinyal istihbarat gemisi HMS Artemis Polonya’da inşa ediliyor. İsveç Kraliyet Donanması için yeni bir istihbarat gemisi tasarlayıp inşa etme sözleşmesini 2017 yılında imzalayan Saab, geminin inşası için Polonyalı PGZ Grubunun bir parçası olan Nauta Shiprepair Yard’ı seçmişti. HMS Artemis adı verilen geminin ilk çelik kesimi Mart 2018’de yapıldı ve ardından sadece üç ay sonra geminin gövdesinin inşası tamamlandı.

İsveç Donanması’nın 1984’de hizmete giren gemisi HMS Orion’un yerini alacak gemi 2.200 ton deplasman ve 74 metre uzunluğunda olacak.

Vira Haber