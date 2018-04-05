Karadeniz'den dünyaya açılan kapı Karasu Limanı

Bölgenin ihracatını artırması beklenen Karasu limanı, sahip olduğu kapasite ve sunduğu çok modlu taşıma avantajlarıyla Karadeniz'den dünyaya açılan lider liman olma yolunda.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1995'te temeli atılan ve geçen yıl hizmete açılan Batı Karadeniz'in en büyük limanlarından Karasu Limanı, neredeyse yüzde 100 dolulukla çalışıyor.

Bölgenin ihracatını artırması beklenen liman, sahip olduğu kapasite ve sunduğu çok modlu taşıma avantajlarıyla Karadeniz'den dünyaya açılan lider liman olma yolunda.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Karasu Limanı'nın bölge ekonomisi için son derece önemli olduğunu, Karadeniz'de kıyısı olan ülkeler için de limanın önem arz ettiğini belirtti.

Sakarya-Karasu arasındaki yolun limana bölünmüş yolla bağlandığını ifade eden Balkanlıoğlu, "Ayrıca Karasu'dan, İstanbul'a da bölünmüş yol çalışması hızla devam ediyor. Bölgemizdeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruluşlar büyük ihracat kapasitesine sahip. Bu firmaların da ihracatta deniz yolunu kullanmaları avantaj sağlayacak. Savunma sanayi fabrikasının da burada yapıldığı düşünüldüğünde bunların en yakın liman aracılığıyla ihraç edilmesi son derece güzel bir imkan sağlayacak." dedi.

Vali Balkanlıoğlu, son derece modern imkanlara sahip Karasu Limanı'nda çalışır vaziyette iki vinç bulunduğunu dile getirdi.

Limanın Sakarya ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını bildiren Balkanlıoğlu, "Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ancak limanlarımızdan yeterince istifade etmiyoruz. Gelecekte Karasu Limanı Türkiye'nin en önemli limanlarının başında gelecek. Bunun için çok mutluyuz. Limanın her aşamasında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve Sakarya halkı adına minnetlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

"Liman ülke ekonomisine katkı sağlayacak"

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu da 22 yılda tamamlanan limanın tam kapasiteyle çalıştığını, gemilerin limana girmek için sıra beklediğini söyledi.

İspiroğlu, "Liman yoğun çalışmakta. Kamyoncular ve esnaf bu limandan gerekli payı almaktadır. Denizyoluyla gelen yükler karayoluyla İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bolu'ya kamyonlarla taşınmaktadır. İhracat şu anda az ama önümüzdeki günlerde Sakarya'da Toyota hem de ilçemizde kurulmakta olan Kibar Holding ve BMC'nin ihracatı Karasu Limanı'ndan yapılacak." dedi.

Karasu Limanı'nın faaliyete geçmesiyle ilçede ticaretin geliştiğini belirten İspiroğlu, "Limanın deniz yoluyla yapılan ithalat ve ihracatla Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde ikinci rıhtımın da açılmasıyla beraber ülke ekonomisine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

"İstanbul'a, Karadeniz'deki en yakın liman"

Karasu Limanı Müdürü Gökçen Erdem de limanın, Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığının 2011'deki ihalesinde firmaları tarafından alınarak 2017 Ocak'ta işletmeye geçtiğini anımsattı.

Karasu Limanı'nın toplam alanının 250 bin metrekare olduğunu bildiren Erdem, "Güvenli bir liman. Şu anda toplam 5 gemiye aynı anda hizmet verebiliyoruz. Gümrüklü bir saha, hudut kapısı birçok özelliği olan İstanbul'a Karadeniz'deki en yakın liman. Bunun haricinde yakın olarak başka bir liman bulunmuyor. Marmara Bölgesi'ne hizmet eden özellikli bir liman. İlk yılımızda yaklaşık 420 bin ton yük elleçlemesi yaptık, bu yılki hedefimiz 1 milyon ton." dedi.

Erdem, ilk 3 ayda 1 milyon tonluk elleçleme hedeflerini geçebilecek potansiyeli gördüklerini aktardı.

Limandaki yüklerin büyük bir kısmının ithalat yükü olduğunu dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Genelde tahıl ürünleri ve rulo saclar geliyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Genelde Türkiye'nin ithalat ve ihracatına bakıldığında büyük çoğunluğu Rusya üzerinden oluyor. Karasu Limanı'na da buna bağlı olarak yükün yüzde 90'ı Rusya'dan geliyor. İhracımız da genelde Amerika'ya sac ürünleri oluyor. Ro-Ro gemilerinin limana gelmesiyle ihracat da çoğalacak. Şu anda ihracat beklenen düzeyde değil. Doluluk oranında ise hemen hemen yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz. İlk üç yıl içinde 1,5 milyon ton yük hedefimiz var. Bununla ilgili tüm pazarlama faaliyetlerimiz devam ediyor. 250 bin metrekare olan liman sahamızı da 500 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Birçok yatırımcı limanla ilgileniyor. İlk 5 yıl içinde potansiyelimizde ciddi artış bekliyoruz. Karasu Limanı Sakarya'nın dünyaya açılan kapısı. Birçok firmanın bölgeye yatırım yapmasıyla liman çok daha cazip hale gelecek."

Vira Haber