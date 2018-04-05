Oyak, NYK ile  Gebze’ye otomotiv limanı kuruyor

Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ, yeni yatırım kararını İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.

Oyak, Japon ortak Nippon Yusen Kaisha (NYK) ile birlikte Gebze'ye otomotiv sektörüne yönelik liman yatırımı yapacak. Yatırım bedeli 110 milyon dolar olarak açıklanan Oyak Port'ta ortaklık yapısı yüzde 55 Oyak, yüzde 45 NYK şeklinde olacak.

Oyak Genel Müdürü Savaş Erdem, gerçekleştirecekleri yatırımın hem Türkiye hem de uluslararası lojistik sektörü açısından önemli bir hamle olduğunu vurguladı.

Otomotivde 26 aydır ihracat rekoru kırıldığını belirten Erdem, otomotivdeki üretim ve ihracat kapasitesinin bu yatırım kararında önemli rol oynadığını söyledi.

Erdem, yıllık 780 bin araç kapasitesi olan ve 16 bin araçlık bir otopark alanı bulunan Türkiye’nin en büyük limanını devreye alacaklarını belirterek, limanın 2019 yılında hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

NYK Otomotiv Grup Başkanı Koichi Chikaraishi ise, bu yatırımın ortağı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, uzun vadeli bir işbirliğine imza atacaklarını belirtti.

Chikaraishi, lojistik hizmetlerini entegre sunma konusunda kararlı olduklarını ifade ederken, verdikleri hizmeti enerji ve diğer sektörlere de taşımayı arzu ettiklerini söyledi.

"Ticaret savaşlarından Türkiye kârlı çıkar"

ABD ile Çin arasındaki gerilime de değinen Chikaraishi, ticaret savaşlarının yıllardır var olduğunu söyledi. Chikaraishi, "10 yıl öncesine kadar 6 milyon araç ihraç eden Japonya, bugün 4 milyon araç ihraç ediyor. Almanya ve Fransa'da düşüşler var. Ticaret savaşlarından Türkiye gibi ülkelerin kârlı çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Vira Haber