KKTC limanlarına 486 gemi giriş yaptı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Limanlar Dairesi’nin verilerine göre, 2018’in ilk çeyreğinde ülke genelindeki 9 deniz limanı içinde en fazla yoğunluk daha önceki yıllarda olduğu gibi yük açısından Mağusa Limanı’nda, yolcu ve araç açısından Girne Turizm Limanı’nda yaşandı.

Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında KKTC’ye çoğunluğu Girne Turizm Limanı olmak üzere, deniz yoluyla 18 bin 205 kişi giriş yaparken, aynı yolla çıkış yapanların sayısı yüzde 4,64 (845 kişi) azalışla 17 bin 360 kişi oldu.

Yine çoğunluğu Girne Turizm Limanı’ndan olmak üzere ülkeye 9 bin 285 araç girişi olduğu saptandı. Deniz yoluyla aynı süre içerisinde çıkış yapan araç sayısı ise 67 artışla 9 bin 352 araç düzeyine çıktı.

İlk çeyrekte gemiler ve yük miktarları

KKTC Limanlar Dairesi’nin verilerine göre, 2018’in ilk çeyreğinde Gazimağusa Limanı, Kalecik Akaryakıt Tesisleri, Kalecik Alçı ve Çimento Tesisleri, Karpaz Gate Yat Limanı, Girne Turizm Limanı, Girne Yat Limanı, Gemyat Delta Marina ve Teknecik Elektrik Santrali’ne yük, yolcu, yat ve tanker, gibi toplam 486 deniz taşıtı giriş yaptı.

KKTC limanlarına ilk üç ayda en çok giriş 170 gemiyle şubat ayında yaşanırken, yine aynı ay 168 gemi de çıkış yaptı.

Verilere göre, Gemikonağı Limanı, Gemyat Delta Marina ve Girne Yat Liman’ında 3 ay boyunca herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Bu limanlara herhangi bir deniz taşıtı giriş-çıkış yapmadı.

2018’in ilk üç ayında büyük çoğunluğu Mağusa Limanı’ndan olmak üzere ülkeye 647 bin 104 ton yük girişi oldu. Ülkemizin deniz limanlarına en fazla yük girişi, 247 bin 384 tonla mart ayında saptandı. Ayrılan gemilerle 82 bin 160 ton yük de başka ülkelere gitti. En fazla yük çıkışı 32 bin 782 tonla şubat ayında yaşandı.

18 binden fazla yolcu girişi

Limanlar Dairesi verileri, bu yılın ilk çeyreğinde 18 bin 205 kişinin deniz yoluyla KKTC’ye giriş yaptığını gösteriyor. En fazla yolcu girişi şubat ayında 7 bin 523 kişiyle yaşandı. Martta 5 bin 226, ocakta da 5 bin 456 kişi ülkeye geldi.

Mart sonu itibarıyla deniz yoluyla toplam 17 bin 360 kişi ülkeden çıkış yaptığı kayıtlara geçti. Deniz yoluyla en çok yolcu çıkışı, 7 bin 459 kişiyle ocak ayında yaşandı. Şubatta 4 bin 781, martta ise 5 bin 120 kişi çıkış için deniz limanlarını tercih etti.

İlk üç ayda deniz limanlarından ülkeye 9 bin 285 araç girişi oldu. En fazla araç girişi 3 bin 285 adetle şubat ayında gerçekleşti. Bu ayı 3 bin 262 araçla mart ve 2 bin 738 araçla ocak ayları izledi.

Aynı süre içerisinde toplam 9 bin 352 aracın deniz limanlardan çıkış yaptığı verilere yansırken, ocakta 3 bin 088, şubatta 2 bin 934 ve martta da 3 bin 330 araç gemilerle ülkeden ayrıldı.

En fazla yük Mağusa Limanı’nda

2018’in ilk çeyreğinde Mağusa Limanı’na yanaşan 324 gemiden, toplam 363 bin 333 ton yük inerken, bu limandan 65 bin 508 ton yük başka ülkelere doğru yola çıktı.

Bu sürede Mağusa Limanı’ndan 4 bin 392 araç giriş, 4 bin 580 araç da çıkış yaptı.

Limanlar Dairesi’nin verilerine göre, 4 bin 727 yolcu ülkemize Mağusa Limanı’ndan girerken, bu limandan ayrılan 354 gemiyle 5 bin 248 yolcu da çıkış yaptı.

En fazla araç ve yolcu yine Girne’den

Limanlar Dairesi’nin verileri 2018’in ilk çeyreğinde Girne Turizm Limanı’na gelen 111 gemiden toplam 13 bin 341 yolcu ülkemize giriş yaptığını gösteriyor. Aynı zaman dilimi içerisinde 12 bin 112 yolcu bu limandan çıkış yaparken, Girne Turizm Limanı deniz yoluyla giriş-çıkış yapan yolcular açısından en yoğun liman olma özelliğini korudu.

İlk üç ayda Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan yük miktarı 58 bin 014 ton olarak açıklandı. Aynı sürede bu limandan 16 bin 652 ton yük de ülkeden çıktı. Araç giriş çıkışlarının da yoğun olduğu bu limandan 4 bin 893 araç ülkemize girerken, 4 bin 772 adet araç da limandan ayrılan 122 gemilerle yurt dışına taşındı.

Vira Haber