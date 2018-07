İTÜ GİMDER 2017-2018 Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ergin’in açılış konuşmasıyla devam etti. Törende mezunların değerli ailelerinin yanı sıra başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka olmak üzere çok sayıda bakanlık temsilcisi ve sektörün önde gelen kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer aldı. İTÜ GİMDER’in de protokolde yer aldığı törende Dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Çoban tarafından fakültenin her iki bölümünün ilk üç başarılı öğrencisine plaket ve birer ufak anı takdim etti. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde bölümlerini dereceyle bitiren Selahattin Özsayan, Saide Tutku Yılmaz, Engin Kanun, Yasemin Bilgehan Polat, Emre Güven ve Tugay Özen büyük alkış topladı.



İstanbul Teknik Üniversitesi; tarihten günümüze “Denizci Millet, Denizci Ülke” hedefine ulaşmak amacıyla 1773 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’dan Makina Fakültesi Gemi Şubesi’ne oradan da Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ne uzanan bir seyir izlemiş ve yetiştirdiği her mühendis bireyiyle sektörün ve ülkemizin geleceğine yön vermektedir. Üniversite, bu yolla sektörün geleceğine şekil verme yolculuğuna devam etmektedir.



İTÜ GİMDER tüm mezunlarını tebrik edip her daim yanlarında olduklarını vurgulayarak mezun ailesi için bir kere daha Biz Birlikte Güçlüyüz mesajını verdi.











Vira Haber