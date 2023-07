Kruvaziyer Turizminin Lideri Kuşadası’nı İstanbul Takip Ediyor

Kruvaziyer turizminde yıl sonu hedefi 1,5 milyon ziyaretçiye ulaşmak. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “2023 yılının ocak-mayıs döneminde Kuşadası’na 124, İstanbul’a 50, Çeşme’ye 20, Bodrum’a 19, Antalya’ya ise 8 kruvaziyer gemisi demirledi. Aynı dönemde ülkece 299 bin 377 kruvaziyer yolcusu ağırladık. En fazla konuğu ise 157 bin 940 ile Kuşadası ağırladı. Kuşadası’nı 71 bin 16 ile İstanbul, 14 bin 777 ile Antalya, 13 bin 886 ile Bodrum, 8 bin 418 ile Çeşme ve 7 bin 744 ile Çanakkale takip etti. İzmir ve Marmaris limanlarında da 5 binden fazla turist ağırlandı. 2023’te 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefine, kruvaziyer turizminden de katkı bekleniyor.” dedi

Dünyanın ilk 20 ekonomisi içerinde yer alan Türkiye, deniz-kum-güneş ve doğal güzellikleri kadar tarihi ve kültürel turizmi ile de çok önemli bir turizm lokasyonunda bulunuyor. Akdeniz Çanağı’ndaki avantajlarımıza bir de Karadeniz eklenince kruvaziyer turimizninde elimiz daha da güçleniyor.

EMRAH YILMAZ ÇAVUŞOĞLU: UYUYAN DEVİ UYANDIRMALIYIZ

Türkiye’de yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Türkiye, dünyanın en önemli kruvaziyer turizmi noktalarından biri. Bizim en büyük sorunumuz yatırım ve tanıtım. Ülkemizin avantajlarının çok iyi anlatılması gerekmektedir. Kruvaziyer turizminde sahip olduğumuz avantajların etkili PR çalışmaları ile dünya kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Uyuyan devi uyandırmalı ve deniz turizminde hak ettiğimiz payı almalıyız” dedi.

LİMANLARIMIZA YANAŞAN KRUVAZİYER SAYISI İLK 5 AYDA % 43 ARTTI

Ülkemizin Akdeniz Çanağı’nın en önemli deniz turizmi destinasyonlarından biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Akdeniz haricinde Karadeniz gibi bir lokasyon ve Rusya, Ukrayna, BDT gibi ülkelerle komşu olduğumuza vurgu yaparak, “Türkiye limanları kruvaziyer turizminin yeniden odak noktası olmaya başladı. İlk 5 ayda ülkemiz limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısı yüzde 43'lük artışla 279'a, karaya inen yolcu sayısı ise 300 bine ulaştı” ifadesini kullandı.

YIL SONUNDA HEDEF 1,5 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞMAK

Kaptan Çavuşoğlu yıl sonu hedefinin ise 1,5 milyon ziyaretçiye ulaşmak olduğunun özenle altını çizdi. Türkiye’nin kruvaziyer turizminden çok fazla katma değer elde edebileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Pandemi ile beraber sekteye uğrayan kruvaziyer turizminden yeniden pay almaya başladık. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere özel sektörün de deniz turizmine yatırım yapması gerekiyor. Yatırımlarla birlikte ülkemizin rakiplerinden çok daha ön plana çıkacağını öngörüyoruz” yorumunda bulundu.

KRUVAZİYER TURİZMİNDE BAŞI KUŞADASI ÇEKİYOR, İSTANBUL TAKİPTE

Türkiye’deki kruvaziyer limanları ile ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu son olarak şu bilgileri verdi: “2023 yılının ocak-mayıs döneminde Kuşadası’na 124, İstanbul’a 50, Çeşme’ye 20, Bodrum’a 19, Antalya’ya ise 8 kruvaziyer gemisi demirledi. Aynı dönemde ülkece 299 bin 377 kruvaziyer yolcusu ağırladık. En fazla konuğu ise 157 bin 940 ile Kuşadası ağırladı. Kuşadası’nı 71 bin 16 ile İstanbul, 14 bin 777 ile Antalya, 13 bin 886 ile Bodrum, 8 bin 418 ile Çeşme ve 7 bin 744 ile Çanakkale takip etti. İzmir ve Marmaris limanlarında da 5 binden fazla turist ağırlandı. 2023’te 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefine, kruvaziyer turizminden de katkı bekleniyor. Ben, burada aslan payının kruvaziyer turizmine ait olacağını öngörüyorum.”

GÜRBÜZ CAN: DENİZCİLERİMİZE YEŞİL PASAPORT HAKKI TANINMALI

Türkiye için artık kruvaziyer turizminin ülke ekonomisi açısından daha ciddiye alınması gereken bir payda olduğunu ve bunu ülke olarak bilincine varmamız gerektiğini ifade eden Camelot Maritime Genel Müdürü Gürbüz Can, “Türkiye, deniz turizminde çok önemli avantajlara sahip. Genç, dinamik nüfusumuzdan, kalifiye elemanlarımızdan, hizmetteki kalitemizden tutun da tertemiz sularımız, pırıl pırıl limanlarımız ve koylarımız ile kendimize has bir dizi avantaja sahibiz. Bütün bunlara rağmen kruvaziyer turizminde kat edeceğimiz çok yol olduğunu da söylemem gerek. Sektörde ilkleri gerçekleştiren firma olan Camelot Maritime’ın yatırımlarına devam edeceğini ve ülkemiz kruvaziyer turizminin gelişmesine katkı sunacağını belirtmek isterim. Bunun yanında yabancı yatırımcıyı da bu anlamda daha fazla cesaretlendirmemiz gerekiyor. Camelot Maritime olarak tüm dünya kruvaziyer turizmine know-how’ımızla her türlü desteği ve hizmeti vermeye hazırız. Hizmetteki kalitemiz ile deniz turizminin kalite çıtasını artırıyoruz” ifadesini kullandı. Can, son olarak şunları söyledi: “Türk denizcilik firmalarının ve Türk gemi adamlarının en büyük sorunlarından birini vize konusu oluşturuyor. Bu sorun, denizcilik firmalarımızı ve gemi adamlarımızı dünya denizcilik sahasında maalesef zor durumda bırakıyor. Denizcilerimize yeşil pasaport hakkı tanınması konusunun bir kez daha gündeme taşınmasının isabetli olacağına eminiz. Unutmayalım ki bizim olanı korumazsak başka kimse korumaz.”

Vira Haber