Liberya Sicili Tarafından İstanbul’da Seminer Düzenlendi

Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe sektörün önde gelen isimleri katılım sağladı. Seminerin açılış konuşmasını Liberya Bayrağı İstanbul Ofisi Bölge Müdürü Erhan Esinduy yaptı. Erhan Esinduy konuşmasının sonunda Liberya Sicili Denizcilik Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı Roderick Acquie’yi sunumunu yapması için kürsüye davet etti. Liberya Sicili Denizcilik Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı Roderick Acquie; PSC Impact / Dynamic Prevention Program (DPP), Preemptive Inspections, Operational Controls, Duty Officer Service, Liberian Policy / Marine Notices Updates konu başlıklarında yaklaşık bir saat süren bir sunum yaptı.

Diğer sunumlara geçmeden verilen arada Liberya Bayrağı İstanbul Ofisi Bölge Müdürü Erhan Esinduy’a organizasyonun nasıl geçtiğini sorduk. Erhan Esinduy; böyle bir organizasyonu ilk defa yaptıklarını belirterek “Sekiz senedir Liberya'nın Türkiye ofisi var. Müşteri potansiyelimiz artık belli bir seviyeye geldi. Dolayısıyla böyle bir organizasyon yaptık ve bunu her sene de yapmaya devam edeceğiz” dedi. Katılımın gayet güzel olduğuna dikkat çeken Erhan Esinduy, hafta içi olmasına rağmen 125 kişilik katılımın son derece iyi olduğunu vurguladı.

ERHAN ESİNDUY: “SON ÜÇ SENEDE YÜZDE 525 BÜYÜMÜŞÜZ”

Erhan Esinduy şöyle devam etti: “Liberya Sicili dünyada çok önemli bir noktaya geldi. Liberya Türkiye ofisi de yine aynı şekilde güzel bir noktada. Konuşmamda da bahsettim, Türkiye'de biz ofisi açtığımızda 20-25 gemi vardı. Şimdi bu sayı 300’e yaklaştı. Bu da, Türk sahipli armatörün beş buçuk milyon groston Liberya Bayrağı’nda gemisi var demek.

Genele baktığınız zaman Liberya'nın dünyadaki payı 250 milyon groston, yani dünya ticaret filosunun yüzde 16’ya yakını demek. Dolayısıyla Panama’yı geçerek, dünyada birinci sıraya oturduğumuzu söyleyebiliriz. Resmî açıklama da yakında yapılacak”. Başka hiçbir ofise bağlı çalışmadıklarını belirten Esinduy, “Dünyadaki bütün diğer Liberya ofisleri gibi merkeze bağlıyız. Dolayısıyla armatörlerin ne isteği varsa anında çözebiliyoruz. 7/24 ulaşılabiliyoruz. Hedefimiz de tabii daha da büyümek. Son üç senede yüzde 525 büyümüşüz” dedi.



Seminer Programının ikinci bölümünde diğer Liberya Sicili Denizcilik Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı Cedric D’Souza tarafından teknik ağırlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; Extension / Additional Extension of Statutory Surveys and Dry Dockings, Revision to SOLAS Chapter II-1/3-8 on Safe Mooring Arrangements, Revision to SOLAS Chapter IV on revised GMDSS requirements, Requirements under the Hong Kong Convention, Interim Guidance on use of Biofuels, Interim Guidance on the operation of BWTS in ports with Challenging Water Quality konu başlıkları ele alındı. Sunumda yapılan son değişiklikler ve önümüze gelecek yeni konularla ilgili bilgi verildi.

Seminerin üçüncü konuşmacısı ise Kurumsal ve Küresel Yönetim Kıdemli Başkan Yardımcısı Marina Ivanenko oldu. Ivanenko; Advantages of Liberia, FME and Re-domiciliation in to Liberia, The LISCR Trust Company Updates, Clients Support başlıklarında bir sunum gerçekleştirdi.

Programda son konuşmacı, Phoenix Register of Shipping’in İcra Kurulu Başkanı Aris N. Arvanitakis oldu. Aris N. Arvanitakis, “Detentions and the R/O perspective, analysis and Assessment the most essential DOs and DON’Ts” başlıklı bir sunum yaptı.

Kapanış konuşmasının ardından Adile Sultan Sarayı’nın nefis manzarası eşliğinde bir kokteyl düzenlendi. Sektör temsilcileri güzel manzara eşliğinde sohbet etme imkanı buldular.

www.virahaber.com