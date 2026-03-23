Midilli’de Eylem Engeli: Türk Turistler Limanda Mahsur Kaldı

Edinilen bilgilere göre, adada görülen şap hastalığı salgını nedeniyle greve giden Yunanlı çiftçiler, Midilli Limanı’nın giriş ve çıkışlarını kapattı. Bu nedenle yüzlerce Türk turist yaklaşık dört saat boyunca limana alınmadı.

Belirsizlik ve endişe yaşayan tatilciler, yaşanan duruma tepki göstererek slogan attı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Türk turistlerin tepkilerinin ardından liman girişleri yeniden açılırken, yolcular feribotlara binerek Türkiye’ye dönüş yaptı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yaşananlar kısa süreli paniğe neden oldu.

Vira Haber