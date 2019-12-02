Rus Donanması’na 6 gemi birden katılıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Proje 22350 kapsamında inşa edilen yeni fırkateyn Amiral Kasatonov’un bu yılsonuna kadar Rusya Deniz Kuvvetleri filosuna katılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Proje 22350 kapsamında üretilen Amiral Kasatonov fırkateyninin ve diğer bazı gemilerin bu yılsonuna kadar Rusya Deniz Kuvvetleri filosuna katılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Bu yılsonuna kadar özellikle Amiral Kasatonov fırkateyni, Gremyaşiy korveti, İnguşetya hafif füze kruvazörü, mayın tarama gemisi Vladimir Emelyanov, Akademik Paşin deniz tankeri ve diğer lojistik destek gemileri Rusya Deniz Kuvvetleri filosuna katılacak” ifadelerine yer verildi.

Pasifik Filosu için üretilen Volhov adlı ikinci denizaltının yılsonuna kadar suya indirileceği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

“Gemi onarım ve modernizasyon alanında Vepr nükleer denizaltısının, Olenegorskiy Gornyak adlı büyük çıkarma gemisinin ve Romuald Mukleviç hidrografi gemisinin onarımı tamamlanmak üzere. Büyük denizaltısavar gemilerinin onarım ve modernizasyon programına devam edilecek.”

Vira Haber