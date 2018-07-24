Rüzgar sörfü Türkiye liginde Ayvalık rüzgarı esti

Ayvalık Çamlık Sahil Şeridi’nde 80 sörfçünün katılımıyla gerçekleşen yarışlar, büyük heyecana sahne olurken, vatandaşlar da yarışları özel bir parkurda izledi.

12-15 Temmuz tarihlerinde U15, U17, U20 kategorilerinde yapılan yarışlarda ünlü sörfçü Çağla Kubat Diaz ve eşi Dünya Sörf Federasyonu Başkanı ve ABD olimpik milli rüzgâr sörfü sporcusu Jimmy Diaz da yarıştı. Dereceye girenlere ödüllerini Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Suakar, İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Üyesi Alp Sezek, TYF Temsilcisi ve Ayvalık Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Yasemin Gençer, Başhakem Eşref Uzun ve tertip komitesi üyeleri verdi. Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, şampiyona süresince sörfçülerin Ayvalık’a renk kattığını söyledi. Gençer, “Ayvalık, Türkiye’nin en güzel rüzgârını alan, çok çeşitli koyları olan bir yer. İnşallah bundan sonra bu tür organizasyonları Ayvalık’ta düzenleriz” dedi.

İKİNCİ ETAP DİKİLİ ÇANDARLI’DA

Yarışların ikinci etabı 2 Ağustos-5 Ağustos 2018 tarihlerinde Dikili Belediyesi ev sahipliğinde Çandarlı Dikili’de, şampiyonanın yapılacağı üçüncü etap Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde 20 Eylül – 23 Eylül 2018 tarihlerinde Alaçatı Çeşme’de gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ayvalık’taki yarışlarla Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi’ne görkemli bir başlangıç yapıldığını belirterek, yarışlardaki heyecanın ve gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Dikili ve Çeşme etaplarında da sporcuları ve izleyicileri keyifli bir yarış beklediğini ifade eden Akdurak, sporculara başarı diledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, geçen yıl Seferihisar, Dikili, Urla ve Çeşme’de yapılan Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi yarışlarına bu yıl Ayvalık’ta yapılan yarışla başlandığını belirterek, verdiği destek, gösterdiği konukseverlik, ilgi ve özveri nedeniyle Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’e teşekkür etti. Öztürk, “Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi yarışları Dikili ve Çeşme ile devam edecek. Her koyu cennet olan Ege kıyılarında sporcular, sörf tutkunları ve halkımız çok keyifli bir şenlik yaşayacak” dedi.

ÖDÜL ALAN SPORCULAR

Şampiyonada Master dalında birinci Çeşmealtı Rüzgâr Sörfü Kulübü’nden Özfer Uralp ikinciliği Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’den Ali Sinan Gerzile, üçüncülüğü Göztepe Spor Kulübü’nden Tayfun Önür kazandı. U15 Junior Erkek - U17 Erkek kategorisinde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nden Sarp Önkahraman birinci, Çeşmealtı Rüzgârsörfü Kulübü’nden Berk Özcan ikinci, Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nden Recep Olcay Yurtseven üçüncü oldu. Yarışmaların U15 kategorisinde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nden Berke Özay’ın birinci, Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü’nden Ulaş Levent ikinci, aynı takımdan Ege Berk Volkan üçüncü oldu. U15 Junior Kız-U17 Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nden İpek Kaçan birinci, aynı kulüpten Aylin Özay ikinci, ferdi olarak katılan Asya Anastasya Varıcıoğlu üçüncülüğü elde etti. U15 Junior etabında Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nden Aylin Özay birinci, Elif Ercan ikinci, Lara Mey Yalçın üçüncü oldu. U20 Kız - Kadın kategorisinde Göztepe Spor Kulübü’nden Fulya Ünlü birinci, Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nden Çağla Kubat Diaz ikinci, Mimar Sinan Rüzgâr Spor Kulübü’nden Nimet Tülümen üçüncü oldu. U20 Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nden Nazlı Deniz Ürenli birinci, Ela Dönmez ikinci, Çeşmealtı Rüzgâr Sörfü Kulübü’nden Ayşe Su Aygüven üçüncü oldu. U20 Erkek kategorisinde Çeşmealtı Rüzgâr Sörfü Kulübü’nden Luis Ferdinand Önder Göktepe birinci, Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nden Ali Maga ikinci ve Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü’nden Kutay Levent üçüncü oldu. U20 Erkek kategorisinde Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nden Jimmy Scot Diaz birinciliği, aynı kulüpten Orkan Yıldırım ikinciliği, Göztepe Spor Kulübü’nden İsa Pamir Saçkan üçüncülüğü elde etti. Ayvalık Belediye Başkanlığı Özel Yarışı’nda birinciliği Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nden Jimmy Scot Diaz elde ederken; Göztepe Spor Kulübü’nden Ertuğrul İçingir ikinci, Çeşmealtı Rüzgâr Sörfü Kulübü’nden Luis Ferdinand Önder Göktepe üçüncü oldu.

Vira Haber