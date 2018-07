Erin Motor, yerli marin motor ile İzmir çıkarması yaptı

1989 yılından bu yana faaliyette olan aile şirketi Şahin Metal’den alınan güçle kurulan Yüzde 100 Türk Markası Erin Motor, 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Alaçatı Marina’dan başlayıp Güzelbahçe ve Bostanlı rotasıyla devam ederek 6-8 metrelik balıkçı tekneleri için özel geliştirdiği marin motorun lansmanını gerçekleştirdi.

Mühendislik gücü ve özgün tasarımıyla yüzde 100 yerli üretim bir motor firması olma hedefiyle yola çıkan Erin Motor, ilk ürün lansmanını gerçekleştirdiği nisan ayından bugüne ürün gamıyla ses getirmeye devam ediyor. Marin motor, endüstriyel dizel motor, tarım sulama alanlarında kullanılan motopomp ve jeneratör çeşitleriyle Türkiye’nin her yıl yaptığı yaklaşık 50 bin adetlik motor ithalatının önüne geçme hedefi bulunan Erin Motor, marin motor lansmanını ise 17 Temmuz Salı günü saat 18.00’da Alaçatı Marina’da gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi rotasına 18 Temmuz Çarşamba günü Güzelbahçe Salih Evleri Balıkçı Barınağıyla devam ederek ve 19 Temmuz Perşembe günü Bostanlı Balıkçı Barınağı’nda tamamladı. “Yüzde 100 Yerli Marin Dizel Motor” lansmanına, Çeşme Liman Başkanı Nihat Tozman, Port Alaçatı Marina Müdürü Deniz Şahin, Yakamoz Jeneratör Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Selçuk İzci, IC Marine Genel Müdürü Can Atılgan ve Yakamoz Makina Danışmanı Yaşar Yılmaz katılım gösterdi. Davetlerde, 6 ila 8 metre arasındaki balıkçı tekneleri için özel geliştirilen Yüzde 100 Yerli Marin Dizel Motor tura çıktı ve davetlilerden tam not aldı.

Davetin açılışında konuşma yapan Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, “Öncelikle davetimize katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Erin Motor olarak hedefimiz milyar dolarlık ithalat yapılan piyasada ithal ürünlerle rekabet edecek ve ithalatın önünü kesecek güçlü ve yüzde 100 yerli bir marka yaratmaktı. 10 yıllık AR-GE çalışmalarımız sonucunda Erin Motor markamızı oluşturduk. Şahin Metal’den edindiğimiz know-how’dan hareketle ve endüstriyel dizel motor pazarındaki boşluğu görmemizle çıktığımız bu yolculuğumuzda, farklı ürün gamımızla dünyanın önde gelen motorlarıyla hem kalite hem de yakıt tasarrufu konusunda rekabet edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Ekmeğini denizden çıkaran tüm balıkçılar için emeklerini karşılıksız bırakmamak için sadece 6-8 metrelik balıkçı tekneleri için özel bir ürün geliştirme ihtiyacı duyduklarını ifade eden Şahin, “Balıkçılık, ülkemizin geçmişten bugüne en önemli mesleklerinden bir tanesi. Büyük emek ve özveri isteyen bu meslekte, balıkçıların kullandıkları motor da zorlu deniz şartlarında onları yarı yolda bırakmamalı, yakıt tasarrufuyla ceplerini zorlamamalı. Bu ihtiyaçlardan çıkarak geliştirdiğimiz marin motor, kompakt yapısı, düşük rölanti devri ve yüksek güç kabiliyeti ile tüm ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.” dedi.

